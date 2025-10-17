Пиоли за завръщането си на “Сан Сиро”: Бих искал това да беше в друг момент

Наставникът на Фиорентина Стефано Пиоли призна, че му се иска предстоящото гостуване на “Сан Сиро” срещу бившия му тим Милан да беше в друг момент предвид разочароващото начало на сезона за “виолетовите”, които са чак 17-и в класирането без успех в Серия "А" до момента. Той също така похвали колегата си Масимилиано Алегри и халфа на “росонерите” Лука Модрич, без да потвърди дали голмайстора на неговия тим Мойс Кийн ще бъде готов за двубоя след травмата в глезена си, която получи в мача на Италия с Естония.

“Бих искал този мач да беше по друго време и да бяхме на друго място в класирането, но не мисля за личните ми емоции, въпреки че те ще бъдат неизбежни, защото се завръщам на стадион, на който преживях интензивни и позитивни години. Моят фокус обаче ще бъде върху отбора ми. Въпреки това в Милан все още има доста играчи, които бяха част от състава ми, така че ще ги поздравя след края на мача. Преди няколко години се запознах с Модрич по време на почивка. Поздравихме се взаимно и той ми се представи като голям фен на Милан, за което също го поздравих. Никога не е имало съмнения относно качеството му като играч, а постоянството му във всеки мач показва какъв шампион е той. Ще се наложи да го ограничим.

Алегри е страхотен треньор и върху отлична работа. Милан привлече силни, бързи, динамични играчи, които имат силен характер. Това е солиден тим, като трябва да бъдем остри и фокусирани. Искаме представяне, което е достойно за мач срещу такива опоненти. Утре ще решим дали ще разчитаме на Кийн, защото днес той работи само частично със състава. Все още ни предстои още една тренировка, която ще бъде решаваща. Той се чувства добре, но досега избягвахме физически натоварвания и промени на посоката”, коментира Пиоли на пресконференцията си преди неделния мач, който ще бъде под номер 500 за него като треньор в италианския елит, и то ден след 60-ия му рожден ден.

