Златан Ибрахимович за момента, когато 50 000 го обиждаха

Бившият нападател на Милан Златан Ибрахимович (44 г.) говори за периода си в "росонерите" и за децата си. Той си спомни за един от най-трудните моменти в кариерата си с екипа на клуба. На 31 октомври 2021 г., по време на мач срещу Рома в столицата, феновете на "джалоросите" му отправиха расистки обиди на "Олимпико".

“След вкaран от мен гол 50 000 души крещяха ‘Ти си циганин!’ - разказа Ибра пред италианска телевизия. - Престорих се, че не чувам, защото исках още повече, защото знаех, че техните скандирания ще ме мотивират. Когато бях на терена и омразата се изливаше върху мен, играех най-добрите си мачове, защото това беше като мотивация за мен. Тогава, когато зрителите започнаха да крещят, им направих знак с ръце: „По-силно, по-силно, по-силно“. След това съдията ми даде жълт картон, което не разбирам.”

Бившият шведски национал разкри, наред с други неща, че двамата му синове се смятат за по-добри от него: „Не им е лесно, но имат силен манталитет, вече се смятат за по-силни от мен. Може да помогне, но за моето его казвам, че е невъзможно. Важното е, че са добре. Те живеят различен живот от другите, защото баща им е бил силен играч, ако не и най-силният. Опитвам се да разделя професионалиста Ибра от баща им. Животът е по-лесен, по-прост, защото те могат да направят повече, отколкото аз. Това, на което ги уча, е дисциплина, уважение и независимост. Ако успеят в това, значи съм си свършил добре бащинската работа“.

Максимилиан и Винсент, на 19 и 17 години, играят за дубъла на Милан - Милан Футуро, следени отблизо от баща си. Дебютираха, играейки с фамилията на майка им “Сегер”, след което избраха да преминат към Ибрахимович.

Сега 44-годишният Златан е старши съветник на собствениците на Милан от RedBird. “Липсва ми адреналинът от терена, но след като си приел новата роля, се опитваш да намериш друг адреналин, дори и никога да не е същото. Преди да реша да се откажа, ме беше страх, защото цял живот бях играл футбол, след това стигнах до определен момент, в който приех. Сега научих, че за да стигнеш дотам, трябва да работиш: нищо не е безплатно в живота и ако работиш, постиженията ще дойдат“, добави шведът.