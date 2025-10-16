Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Златан Ибрахимович за момента, когато 50 000 го обиждаха

Златан Ибрахимович за момента, когато 50 000 го обиждаха

  • 16 окт 2025 | 14:01
  • 505
  • 1
Златан Ибрахимович за момента, когато 50 000 го обиждаха

Бившият нападател на Милан Златан Ибрахимович (44 г.) говори за периода си в "росонерите" и за децата си. Той си спомни за един от най-трудните моменти в кариерата си с екипа на клуба. На 31 октомври 2021 г., по време на мач срещу Рома в столицата, феновете на "джалоросите" му отправиха расистки обиди на "Олимпико".

“След вкaран от мен гол 50 000 души крещяха ‘Ти си циганин!’ - разказа Ибра пред италианска телевизия. - Престорих се, че не чувам, защото исках още повече, защото знаех, че техните скандирания ще ме мотивират. Когато бях на терена и омразата се изливаше върху мен, играех най-добрите си мачове, защото това беше като мотивация за мен. Тогава, когато зрителите започнаха да крещят, им направих знак с ръце: „По-силно, по-силно, по-силно“. След това съдията ми даде жълт картон, което не разбирам.”

Бившият шведски национал разкри, наред с други неща, че двамата му синове се смятат за по-добри от него: „Не им е лесно, но имат силен манталитет, вече се смятат за по-силни от мен. Може да помогне, но за моето его казвам, че е невъзможно. Важното е, че са добре. Те живеят различен живот от другите, защото баща им е бил силен играч, ако не и най-силният. Опитвам се да разделя професионалиста Ибра от баща им. Животът е по-лесен, по-прост, защото те могат да направят повече, отколкото аз. Това, на което ги уча, е дисциплина, уважение и независимост. Ако успеят в това, значи съм си свършил добре бащинската работа“.

Максимилиан и Винсент, на 19 и 17 години, играят за дубъла на Милан - Милан Футуро, следени отблизо от баща си. Дебютираха, играейки с фамилията на майка им “Сегер”, след което избраха да преминат към Ибрахимович.

Сега 44-годишният Златан е старши съветник на собствениците на Милан от RedBird. “Липсва ми адреналинът от терена, но след като си приел новата роля, се опитваш да намериш друг адреналин, дори и никога да не е същото. Преди да реша да се откажа, ме беше страх, защото цял живот бях играл футбол, след това стигнах до определен момент, в който приех. Сега научих, че за да стигнеш дотам, трябва да работиш: нищо не е безплатно в живота и ако работиш, постиженията ще дойдат“, добави шведът.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Третият вратар влезе за дузпите и класира Мароко на финал на СП (U20)

Третият вратар влезе за дузпите и класира Мароко на финал на СП (U20)

  • 16 окт 2025 | 09:49
  • 2530
  • 0
След 8 години без титла ръководството на Андерлехт поддаде на фенския натиск

След 8 години без титла ръководството на Андерлехт поддаде на фенския натиск

  • 16 окт 2025 | 09:32
  • 1135
  • 0
Марсилия иска да вземе под наем Ендрик

Марсилия иска да вземе под наем Ендрик

  • 16 окт 2025 | 06:42
  • 1380
  • 2
Галатасарай готви оферта за Сперцян

Галатасарай готви оферта за Сперцян

  • 16 окт 2025 | 06:25
  • 1469
  • 0
Барса и Реал Мадрид влизат в битка за подписа на Упамекано

Барса и Реал Мадрид влизат в битка за подписа на Упамекано

  • 16 окт 2025 | 05:34
  • 4075
  • 6
Дармиан е аут за няколко седмици

Дармиан е аут за няколко седмици

  • 16 окт 2025 | 05:08
  • 1551
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 12126
  • 16
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 6773
  • 26
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 3829
  • 6
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 3893
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 3708
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 7276
  • 2