  1. Sportal.bg
  2. Ла Лига
  3. Мачът на Барселона в САЩ ще е награда за феновете, смята шефът на испанския футбол

Мачът на Барселона в САЩ ще е награда за феновете, смята шефът на испанския футбол

  • 16 окт 2025 | 10:29
  • 293
  • 0
Решението на испанската футболна лига да насрочи двубой от местното първенство в Маями (САЩ) по-късно тази година е добре за футбола и награда за феновете от чужбина, които така или иначе плащат, за да гледат шампионата. Сега обаче ще си платят, за да гледат мач на живо, заяви президентът на Испанската футболна федерация (РФЕФ) Рафаел Лусан.

Европейската футболна асоциация (УЕФА) одобри по една среща от Ла Лига и Серия А, които да се играят в чужбина, като мачът между Барселона и Виляреал ще се проведе в Маями, докато срещата на Милан с Комо е насрочена за Пърт (Австралия). Двубоят от Ла Лига, насрочен за 20 декември на стадион "Хард Рок“, се превръща в първият официален двубой от европейско клубно първенство, който ще се изиграе извън територията на съответната страна, припомня БТА.

"Това е награда за тези фенове на испанското първенство, които го гледат по телевизията, без значение дали става дума за Азия или Америка. Те плащат на операторите, за да гледат мачовете“, заяви Лусан преди началото на събитието World Football Summit, което се провежда в Мадрид.

"Това е и жест към тях. А и е добре за футбола да промотираме испанската лига по целия свят. Виждате, че независимо от нас, в Италия стигнаха до същия извод и ще направят мач от Серия А в Австралия", добави бившият кмет на Понтеведра, в момента шеф на испанския футбол.

Обвиниха Барселона, Виляреал и Ла Лига, че бягат от важна среща
