Потвърдено: Пулишич е поредният контузен в Милан след паузата

Звездата на Милан Кристиан Пулишич е с разкъсване от ниска степен в задната част на дясното си бедро, както са потвърдили днешните медицински прегледи, на които се е подложил играчът, съобщават италианските медии.

Както е известно, нападателят получи контузията си, докато игра за националния тим на САЩ в контролата с Австралия. Пулишич ще бъде прегледан наново след десетина дни, но според информациите той ще бъде аут около три седмици. Това означава, че той ще пропусне срещите с Фиорентина, Пиза, Аталанта, Рома и Парма, като най-вероятно ще се завърне за градското дерби с Интер веднага след паузата през ноември.

🚨 Pulisic expected to be out for 3 weeks



He suffered a hamstring injury during USA’s friendly vs Australia.



via SportMediaset pic.twitter.com/ttsy66TdeR — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 17, 2025

Американецът е поредният играч на Милан, който се прибра с контузия от лагера на националния си отбор. Халфът Адриен Рабио ще бъде извън игра около месец, докато нападателят Кристофър Нкунку и халфбековете Первис Еступинян и Алексис Салемакерс са с леки травми, които ги поставят под въпрос за предстоящото домакинство на Фиорентина.

📸 @Gazzetta_it: Probable XI with the absence of Rabiot and Pulisic pic.twitter.com/dGHEaoBWbf — Milan Posts (@MilanPosts) October 17, 2025

От друга страна, според “Гадзета дело спорт” нападателят Рафаел Леао е готов да замести Пулишич срещу “виолетовите” и така да започне първия си шампионатен мач като титуляр през този сезон, след като се завърна по-рано от лагера на Португалия.

