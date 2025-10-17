Потвърдено: Пулишич е поредният контузен в Милан след паузата

Звездата на Милан Кристиан Пулишич е с разкъсване от ниска степен в задната част на дясното си бедро, както са потвърдили днешните медицински прегледи, на които се е подложил играчът, съобщават италианските медии.
Както е известно, нападателят получи контузията си, докато игра за националния тим на САЩ в контролата с Австралия. Пулишич ще бъде прегледан наново след десетина дни, но според информациите той ще бъде аут около три седмици. Това означава, че той ще пропусне срещите с Фиорентина, Пиза, Аталанта, Рома и Парма, като най-вероятно ще се завърне за градското дерби с Интер веднага след паузата през ноември.
Американецът е поредният играч на Милан, който се прибра с контузия от лагера на националния си отбор. Халфът Адриен Рабио ще бъде извън игра около месец, докато нападателят Кристофър Нкунку и халфбековете Первис Еступинян и Алексис Салемакерс са с леки травми, които ги поставят под въпрос за предстоящото домакинство на Фиорентина.
От друга страна, според “Гадзета дело спорт” нападателят Рафаел Леао е готов да замести Пулишич срещу “виолетовите” и така да започне първия си шампионатен мач като титуляр през този сезон, след като се завърна по-рано от лагера на Португалия.
Снимки: Gettyimages