Роберто Манчини може да се окаже сензационният нов кандидат за мениджърския пост в Ман Юнайтед

Бившият мениджър на Манчестър Сити Роберто Манчини може изненадващо да се превърне в кандидат за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, ако клубното ръководство реши да се раздели с Рубен Аморим. Според “Сън” самият италианец е споделил тази хипотетична възможност пред свои близки приятели.

60-годишният Манчини е без работа, след като напусна ролята на национален селекционер на Саудитска Арабия преди около година. Според информацията Манчини познава добре един от собствениците на клуба сър Джим Ратклиф, с когото се е срещал неведнъж на различни социални събития.

Италианецът продължава да има култов статут сред феновете на Манчестър Сити, тъй като именно той прекъсна 34-годишната суша, след като през 2011-а донесе първи трофей в новата ера на “гражданите”. Година по-късно той спечели и шампионската титла. Клубът го уволни през 2013-а след 191 мача начело на отбора. След това Манчини работи в Галатасарай, Интер, Зенит, националния отбор на Италия, с който стана европейски шампион, и представителния тим на Саудитска Арабия, в който работи малко повече от година.

Рубен Аморим за момента остава на поста, а наскоро Ратклиф заяви, че според него португалеца има нужда от три години, за да успее на "Олд Трафорд". След всеки негативен резултат обаче бъдещето му започва да изглежда несигурно. Манчестър Юнайтед влиза в трудна серия от мачове с Ливърпул, Брайтън, Нотингам Форест и Тотнъм, така че при следващата пауза за национални отбори португалецът отново може да бъде поставен под напрежение.

