Овиедо отново не вкара гол, но се отлепи от дъното

Овиедо и Майорка направиха нулево равенство в първия мач от 15-ия кръг на Ла Лига. Домакините завършиха с 9 човека, след като в последните минути червени картони получиха ветеранът Сантиаго Касорла и Федерико Виняс. Това беше пети пореден двубой, в който Овиедо не успя да стигне до гол.

Въпреки липсата на попадения, домакините успяха да се измъкнат от последното място, като изпревариха друг новак - Леванте. Майорка също се придвижи с една позиция нагоре и вече е на 15-о място с 14 точки, колкото има и Валенсия.

В началните минути Сержи Дардер можеше да даде преднина на Майорка, но Аарон Ескандел внимаваше. Стражът на Овиедо направи още по-трудно спасяване след четвърт час игра, отразявайки изстрел на Ян Виржили.

В 32-рата минута Илиас Чаира от Овиедо шутира на сантиметри от гредата, а малко по-късно удар на Касорла беше блокиран. Като цяло, Майорка имаше по-добрите ситуации до почивката, но не можа да реализира нито една от тхя.

През второто полувреме двата отбора отправиха само поедин точен изстрел и не направиха достатъчно, за да се победят. В 89-ата минута Касорла получи червен картон след намесата на ВАР за остро влизане в крака на Ведат Муричи. Това бе едва втори случай в цялата кариера на халфа, в който той е отстраняван от игра.



В самия край на срещата беше изгонен и съотборникът на Касорла Федерико Виняс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages