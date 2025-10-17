Популярни
  Sportal.bg
  Манчестър Юнайтед
  Ливърпул срещу Манчестър Юнайтед: дербито, което може да ти донесе телевизор!

Ливърпул срещу Манчестър Юнайтед: дербито, което може да ти донесе телевизор!

  17 окт 2025 | 11:55
  • 1371
  • 0
Ливърпул срещу Манчестър Юнайтед: дербито, което може да ти донесе телевизор!

Задава се голямо дерби в Англия — а с него и шансът да спечелите чисто нов телевизор. Включете се в нашата безплатна игра и направете 6 прогнози за мача.

В неделя вечните съперници в английския футбол се изправят един срещу друг. Ливърпул търси стабилизация след трите поредни загуби, които допусна преди паузата за националните отбори, а Манчестър Юнайтед гони втори пореден успех и тласък към горната половина на таблицата.

Регистрирайте се в нашата платформа, попълнете 6 ключови прогнози и изпратете своята заявка преди първия съдийски сигнал. Играта е напълно безплатна и отнема само няколко минути.

Не спирайте дотук — платформата ни предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до изключителни спортни сувенири — всяка игра е шанс за голяма печалба.

