Братът на Мбапе простреля Марсилия

Лил надви с 1:0 Марсилия в дербито от 15-ия кръг на Лига 1 и се изравни с тима на Роберто Де Дзерби на третото място в класирането. Единственото попадение вкара Итън Мбапе още в 10-ата минута. И двата отбора не създадоха почти никакви чисти положения и този резултат се запази до края.

За Лил това беше четвърта поредна победа във всички турнири. Марсилия пък не можа да се реваншира пред феновете си, след като преди няколко дни наивно изпусна победата в домакинството си на Тулуза (2:2).

Херонимо Рули, който допусна груба грешка и при предишното гостуване на Марсилия на "Пиер Мороа", отново беше грешникът за своя отбор. Аржентинският национал се опита да пресече дълго подаване на Набил Бенталеб, но не успя и за Итън Мбапе не беше проблем да прати топката в опразнената врата.

В средата на полувремето Игман Хамза се контузи и вместо него влезе Оливие Жиру. Ветеранът имаше шанс да удвои аванса на "песовете", но пропусна. Малко преди почивката Емерсон Палмиери беше близо до изравняването след рикошет.

През второто полувреме гостите се активизираха, но отново не създадоха добри ситуации пред вратата на Берке Йозер. Една от малкото възможности се откри пред Мейсън Грийнууд,но той не я използва.

Лил и Марсилия имат по 29 точки, а пред тях са Ланс с 31 и Пари Сен Жермен с 30.