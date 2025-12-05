Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Майнц 05
  3. Автогол остави Майнц на дъното

Автогол остави Майнц на дъното

  • 5 дек 2025 | 23:42
  • 211
  • 0
Автогол остави Майнц на дъното

Майнц 05 пропусна отлична възможност да се измъкне от зоната на изпадащите в Бундеслига. В откриващия мач от 13-тия кръг тимът загуби у дома от Борусия (Мьонхенгладбах) с 0:1 и остана последен в класирането с едва 6 точки.

Дани Да Коща си вкара автогол в 58-ата минута, а до края усилията на Майнц да се добере поне до равенство не дадоха резултат. Борусия затвърди възхода си в първенството и няма загуба от края на октомври, когато отстъпи с 0:3 на Байерн (Мюнхен). В класирането "жребчетата" са 9-и с 16 точки, колкото имат още Фрайбург и Вердер (Бремен).

Първото полувреме беше равностойно и без много чисти положения пред двете врати. Борусия можеше поведе още в началото, но защитник на Майнц изчисти от голлинията топката след удар на Йенс Кастроп. Най-добрият шанс за Майнц се откри пред Фабио Морено Фел, но той два пъти уцели гредата в ситуация, в която се оказа, че е бил в засада.

Малко след почивката Кастроп отново се озова на удобна позиция и шутира, но Даниел Батц реагира инстинктивно и успя да избие в корнер. В 58-ата минута удар с глава на Харис Табакович се отклони от гърба на Дани Да Коща и топката спря в мрежата на домакините - 0:1.

В средата на втората част Нелсон Вайпер можеше да възстанови равенството, но с глава стреля в аут. Домакините ставаха все по-напористи, но финалният им щурм беше безплоден и Борусия си тръгна с трите точки.

В следващия кръг Майнц ще гостува на Байерн (Мюнхен), а Борусия (Мьонхенгладбах) ще е домакин на Волфсбург.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От ФИФА връчиха "Наградата за мир" на Тръмп

От ФИФА връчиха "Наградата за мир" на Тръмп

  • 5 дек 2025 | 19:40
  • 2622
  • 11
Ковач за Хофенхайм: В изключителна форма са

Ковач за Хофенхайм: В изключителна форма са

  • 5 дек 2025 | 19:05
  • 611
  • 0
Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 21:05
  • 45615
  • 100
Нападател на Рома ще получи последен шанс да избегне прекратяване на своя наем

Нападател на Рома ще получи последен шанс да избегне прекратяване на своя наем

  • 5 дек 2025 | 18:38
  • 2397
  • 0
В Нюкасъл могат да взимат нови през януари, но ще трябва да се съобразяват

В Нюкасъл могат да взимат нови през януари, но ще трябва да се съобразяват

  • 5 дек 2025 | 18:37
  • 1120
  • 0
„Моят отбор“ след 14-ия кръг: Салах пак на пейката, Холанд се събуди с гръм и трясък

„Моят отбор“ след 14-ия кръг: Салах пак на пейката, Холанд се събуди с гръм и трясък

  • 5 дек 2025 | 18:15
  • 832
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 21:05
  • 45615
  • 100
Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 46851
  • 119
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

  • 5 дек 2025 | 19:38
  • 12368
  • 14
Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да се справят с Барса в Белград

Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да се справят с Барса в Белград

  • 5 дек 2025 | 23:03
  • 4584
  • 0
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

  • 5 дек 2025 | 19:20
  • 15899
  • 33
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 24664
  • 17