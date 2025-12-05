Автогол остави Майнц на дъното

Майнц 05 пропусна отлична възможност да се измъкне от зоната на изпадащите в Бундеслига. В откриващия мач от 13-тия кръг тимът загуби у дома от Борусия (Мьонхенгладбах) с 0:1 и остана последен в класирането с едва 6 точки.

Дани Да Коща си вкара автогол в 58-ата минута, а до края усилията на Майнц да се добере поне до равенство не дадоха резултат. Борусия затвърди възхода си в първенството и няма загуба от края на октомври, когато отстъпи с 0:3 на Байерн (Мюнхен). В класирането "жребчетата" са 9-и с 16 точки, колкото имат още Фрайбург и Вердер (Бремен).

Първото полувреме беше равностойно и без много чисти положения пред двете врати. Борусия можеше поведе още в началото, но защитник на Майнц изчисти от голлинията топката след удар на Йенс Кастроп. Най-добрият шанс за Майнц се откри пред Фабио Морено Фел, но той два пъти уцели гредата в ситуация, в която се оказа, че е бил в засада.

Малко след почивката Кастроп отново се озова на удобна позиция и шутира, но Даниел Батц реагира инстинктивно и успя да избие в корнер. В 58-ата минута удар с глава на Харис Табакович се отклони от гърба на Дани Да Коща и топката спря в мрежата на домакините - 0:1.

В средата на втората част Нелсон Вайпер можеше да възстанови равенството, но с глава стреля в аут. Домакините ставаха все по-напористи, но финалният им щурм беше безплоден и Борусия си тръгна с трите точки.

В следващия кръг Майнц ще гостува на Байерн (Мюнхен), а Борусия (Мьонхенгладбах) ще е домакин на Волфсбург.

Снимки: Gettyimages