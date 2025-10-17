Бивш защитник на Барселона останал изненадан от Роналдо: Чакаше ме в хотела, за да ме поздрави

Популярни
Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  • 17 окт 2025 | 09:57
  • 1682
  • 0
Бившият защитник на Барселона Иниго Мартинес отправи ласкави думи към Кристиано Роналдо, с когото дели една съблекалня в Ал-Насър от лятото. Испанският централен защитник разкри, че е „щастлив и доволен“ в Саудитска Арабия.

Хванах Ханзи Флик напълно неподготвен, отчита доскорошен играч на Барса
Хванах Ханзи Флик напълно неподготвен, отчита доскорошен играч на Барса

„Аз и семейството ми се адаптирахме много добре. На моята възраст и с опита, който имам, реших да направя крачка встрани и да се насладя на друга култура. Доволен съм от решението. Кристиано Роналдо ме изненада. Той ме чакаше в хотела, за да ме поздрави още на първия ден. Той е със състезателен дух и преживява футбола докрай“, заяви той пред Cadena COPE, коментирайки настоящия момент на бившия си отбор Барселона и скорошните изявления на Деко, спортен директор на каталунците, относно представянето на отбора. „Нормално е един спортен директор да е критичен към това, което вижда на терена. Играчите трябва да се замислят и да видят, че може да е прав, но най-важното е отборът да е единен в трудни моменти. Ако е така, Барселона ще успее да се състезава и да се бори за всичко през този сезон“, отбеляза той.

Опитният бранител също така заяви, че има „специална връзка“ с младия талант Ламин Ямал. „Той ме виждаше като авторитет, като баща в съблекалнята. Дойде много млад и този тип съблекални обикновено са сложни, но мисля, че той не осъзнава тежестта, която носи, защото на 18 години е играч, който трябва да спасява отбора. Дано продължи така, защото в деня, в който осъзнае, ще му натежи“, смята Мартинес, който има девет мача и един гол за Ал-Насър.

Снимки: Imago

