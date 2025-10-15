Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона е моята сбъдната мечта и искам да остана още дълго време, заяви Де Йонг

Барселона е моята сбъдната мечта и искам да остана още дълго време, заяви Де Йонг

  • 15 окт 2025 | 16:19
  • 631
  • 0
Барселона е моята сбъдната мечта и искам да остана още дълго време, заяви Де Йонг

След като удължи договора си с три сезона до лятото на 2029 година, Френки де Йонг получава шанс да изкара десет сезона в Барселона. По-рано през деня халфът официално се обвърза с клуба, в който пристигна през 2019 година от Аякс. През тези години - особено около пандемията - ръководството на няколко пъти правеше опити да го продаде, но самият Де Йонг отказваше

“Като дете винаги съм мечтал да играя за Барса - заяви нидерландецът днес. - Сега, когато съм тук, искам да продължа да изживявам сбъдната си мечта още дълго време. Желая да остана тук възможно най-дълго. Чувствам се добре и в града, и с моите съотборници. Не се чувствам недооценен от хората вътре в клуба. Но всеки има право на мнение – именно това е красивото във футбола.”

“Няма да кажа колко ще получавам според новия договор. Но сумите, които се споменаваха, че съм взимал преди, бяха преувеличени. Това също повлия на начина, по който хората ме възприемаха. Сега съм доволен — иначе нямаше да подновя договора си.

Трудно е специално да отлича един треньор от тези, с които съм работил. Всеки един от тях ми е помогнал. Най-умното би било да кажа, че това е Ханзи, но истината е, че всички са ми помогнали. Мисля, че все още мога да се подобрявам много, но не вярвам да ви изненадам особено. Продължавам да работя, за да давам най-доброто от себе си.

Вярно е, че по време на паузите за националните отбори винаги има повече контузии от обикновено. Но аз обичам да играя за националния отбор, както и за Барса. Истината е, че футболистите имаме малко време за почивка. В крайна сметка ние сме футболисти и трябва да играем, където и да е. Казал съм мнението си по въпроса и то не се е променило. Опитвам се всяка година да достигна върховата си форма”, добави Де Йонг.

Дългото чакане свърши: Де Йонг е с нов договор в Барселона
Дългото чакане свърши: Де Йонг е с нов договор в Барселона
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Селекционерът на Норвегия разкритикува остро една от звездите на Манчестър Сити

Селекционерът на Норвегия разкритикува остро една от звездите на Манчестър Сити

  • 15 окт 2025 | 16:01
  • 796
  • 0
Арда Гюлер: Понякога с Мбапе се разбираме с един поглед, ако Чаби ми каже да съм вратар, ще сложа ръкавиците

Арда Гюлер: Понякога с Мбапе се разбираме с един поглед, ако Чаби ми каже да съм вратар, ще сложа ръкавиците

  • 15 окт 2025 | 16:01
  • 688
  • 2
Дългото чакане свърши: Де Йонг е с нов договор в Барселона

Дългото чакане свърши: Де Йонг е с нов договор в Барселона

  • 15 окт 2025 | 15:14
  • 963
  • 1
Джон Стоунс: Надявам се да съм в самолета догодина и дано можем да направим нещо специално

Джон Стоунс: Надявам се да съм в самолета догодина и дано можем да направим нещо специално

  • 15 окт 2025 | 15:03
  • 423
  • 0
Добри новини за Реал Мадрид на днешната тренировка

Добри новини за Реал Мадрид на днешната тренировка

  • 15 окт 2025 | 14:58
  • 835
  • 0
Роналдо е невероятно горд с поредното си постижение с екипа на Португалия

Роналдо е невероятно горд с поредното си постижение с екипа на Португалия

  • 15 окт 2025 | 14:57
  • 1350
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 3493
  • 3
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 16205
  • 13
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 18726
  • 24
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 11038
  • 52
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 19936
  • 26
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 7793
  • 5