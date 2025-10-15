Барселона е моята сбъдната мечта и искам да остана още дълго време, заяви Де Йонг

След като удължи договора си с три сезона до лятото на 2029 година, Френки де Йонг получава шанс да изкара десет сезона в Барселона. По-рано през деня халфът официално се обвърза с клуба, в който пристигна през 2019 година от Аякс. През тези години - особено около пандемията - ръководството на няколко пъти правеше опити да го продаде, но самият Де Йонг отказваше

“Като дете винаги съм мечтал да играя за Барса - заяви нидерландецът днес. - Сега, когато съм тук, искам да продължа да изживявам сбъдната си мечта още дълго време. Желая да остана тук възможно най-дълго. Чувствам се добре и в града, и с моите съотборници. Не се чувствам недооценен от хората вътре в клуба. Но всеки има право на мнение – именно това е красивото във футбола.”

“Няма да кажа колко ще получавам според новия договор. Но сумите, които се споменаваха, че съм взимал преди, бяха преувеличени. Това също повлия на начина, по който хората ме възприемаха. Сега съм доволен — иначе нямаше да подновя договора си.

Трудно е специално да отлича един треньор от тези, с които съм работил. Всеки един от тях ми е помогнал. Най-умното би било да кажа, че това е Ханзи, но истината е, че всички са ми помогнали. Мисля, че все още мога да се подобрявам много, но не вярвам да ви изненадам особено. Продължавам да работя, за да давам най-доброто от себе си.

Вярно е, че по време на паузите за националните отбори винаги има повече контузии от обикновено. Но аз обичам да играя за националния отбор, както и за Барса. Истината е, че футболистите имаме малко време за почивка. В крайна сметка ние сме футболисти и трябва да играем, където и да е. Казал съм мнението си по въпроса и то не се е променило. Опитвам се всяка година да достигна върховата си форма”, добави Де Йонг.

