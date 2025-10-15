Обвиниха Барселона, Виляреал и Ла Лига, че бягат от важна среща

Асоциацията на испанските футболисти (AFE) смята, че Ла Лига и замесените клубове – Виляреал и Барселона – целенасочено избягват среща, на която да обсъдят провеждането на мач от първенството в Маями. Както е известно, въпросният двубой от 17-ия кръг трябва да се проведе в американския град на 20 декември. Според синдиката е имало договорка за среща този вторник, но в понеделник са получили обаждане, че нито ръководството на лигата, нито клубовете могат да присъстват.

Като алтернатива Ла Лига, Виляреал и Барселона са предложили дата, която е след началото на продажбата на билети (предварителната продажба е на 21-ви, а общата – на 22-ри) и в седмица с европейски клубни турнири. За AFE това е ясен знак, че другата страна всъщност не желае да проведе среща.

Синдикатът вече е провел разговор с капитаните на отборите, като някои от тях не са успели да присъстват, но са били информирани за обсъжданото. Очаква се в следващите часове да бъде публикувано официално изявление.

Недоволството в AFE нараства, тъй като от асоциацията смятат, че са били пренебрегнати и не са получили никаква информация по време на целия процес – нито от УЕФА, нито от Испанската футболна федерация (RFEF), нито от Ла Лига, въпреки многократните им запитвания.

Пълно изявление на AFE

Асоциацията на испанските футболисти (AFE) свика за вторник, 14 октомври, в 19:00 часа среща с представители на капитаните на клубовете от Ла Лига, президента на Ла Лига Хавиер Тебас, и клубовете, поискали провеждането на мача – Барселона и Виляреал. Целта беше, в съответствие с член 61 от Закона за спорта относно прозрачността, футболистите да получат пълна информация за възможността за провеждане на среща от националния шампионат на Испания в Съединените щати.

Въпреки че AFE предложи всички възможни варианти за участие – както присъствено, така и дистанционно, и настоя за приоритетния характер на срещата от уважение към колегите, които представляваме, като изпрати поканата седмица по-рано, Ла Лига и клубовете едновременно отказаха да присъстват поради проблеми с графиците си. Тяхната алтернатива е среща след началото на предварителната и общата продажба на билети за мача – предвидени съответно за 21 и 22 октомври – и в дни от седмицата, в които поради натоварения календар футболистите няма да имат възможност да участват.

Предвид липсата на прозрачност и институционално сътрудничество от страна на Ла Лига и след последните изявления на нейния президент пред медиите, от синдиката искаме да уверим, че не сме получили никаква информация, свързана с мача, както поискахме преди два месеца, когато получихме официално потвърждение за проекта на заседание на Управителния съвет на Кралската испанска футболна федерация (RFEF). AFE също така не е сключвала никакво споразумение с Ла Лига през 2018 г. относно възможността за провеждане на мач от националния шампионат извън територията на страната, като тогава публично изрази несъгласието си.

Не са ни ясни интересите на ръководството на лигата да обяви официално мача – както прибързано направи на 8 октомври – след като само ден по-рано увери AFE, че одобрението от УЕФА не представлява окончателно разрешение за провеждането на среща, която няма съгласието на футболистите. Въпреки че синдикатът, с подкрепата на 20-те капитани, настоятелно поиска всички детайли по проекта, за да ги анализира, да представи нуждите на колектива и, ако е необходимо, да сформира преговорна маса, като се има предвид, че настоящият Колективен трудов договор, договорен между AFE и Ла Лига, установява условията на труд за футболистите в рамките на националната територия. Преместването на мач от Примера дивисион в САЩ би направило невъзможно спазването на договора, тъй като в член 8 се посочва, че „футболистът е длъжен да участва в лагери, организирани от клуба, при условие че те не надвишават 36 часа непосредствено преди началото на мача, когато се играе на собствен терен. Ако се играе на чужд терен, лагерът не трябва да надвишава 72 часа (включително времето за пътуване), като за отправна точка отново се взима началото на мача“.

Освен това искаме да подчертаем, че AFE е в постоянен контакт с различни евродепутати, които на 9 септември изпратиха писмо до президента на УЕФА Александър Чеферин, за да изразят дълбоката си загриженост относно последните инициативи на някои национални лиги като испанската Ла Лига и италианската Серия А, които възнамеряват да провеждат официални мачове извън европейска територия.

На 7 октомври Европейският парламент прие с мнозинство Доклада относно ролята на политиката на Европейския съюз в оформянето на Европейския спортен модел (ЕСМ). Този документ цели да защити спорта на континента и в своя член 44 изрично призовава спортните ръководни органи да „предотвратят провеждането на мачове от вътрешни състезания в чужбина“.

В тази връзка синдикатът поддържа постоянен диалог с евродепутати и парламентарни групи в Испания, които работят по искане към правителството за прилагане на Европейския спортен модел. Този доклад беше подкрепен и от президента на Ла Лига на 13 май в Конгреса на депутатите. В рамките на дебата за създаването на Статут на спортиста той заяви, че „когато някой иска да направи важни промени, които могат да застрашат професионалния футбол, е важно да бъде възможно най-прозрачен и ясен“.

Въз основа на собствените му думи, ние призоваваме Ла Лига за последователност в изявленията, уважение към играчите и прилагане на същите принципи на прозрачност към всички проекти, които целят да променят настоящото планиране във футбола.

ФИФА не само предупреждава, но и ще опита да забрани мача на Барселона в САЩ