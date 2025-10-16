Евертън обвърза за дълго националния вратар на Англия

Джордан Пикфорд удължи договора си с Евертън с още две години, потвърдиха от клуба от Висшата лига в четвъртък. "Карамелите" обявиха подписването на новия контракт с 31-годишния вратар, който е до края на сезон 2028/2029.

Английският национал се присъедини към Евертън от Съндърланд през 2017 г. и след това има 326 мача за тима на Ливърпул, в които е допуснал 453 гола и е запазил 91 сухи мрежи.

. "Много съм щастлив, че сключих договора – това са още две години, така че общо четири години. Много съм доволен и това ми дава възможност да изградя свое наследство тук, да продължа напред и да изведа клуба до мястото, където искаме да бъдем. Евертън е наистина специален клуб за мен. Дойдох от Съндърланд като младо момче и тук израснах като мъж, така че това беше специално време за мен и семейството ми", заяви Пикфорд пред клубната телевизия на "карамелите".

"Винаги съм се чувствал като у дома си тук, с феновете и тяхната страст – това е нещо уникално и ме мотивира. Досега това беше едно невероятно пътуване", каза още той.

Джордан Пикфорд дебютира с екипа на "трите лъва" през 2017 година и по-късно изигра 80 двубоя, като в последните години е неизменен титуляр за Англия. Той игра и в двата загубени финала на Европейски първенства през 2021 г. и 2024 г. Наскоро Пикфорд постави нов и все още валиден рекорд от девет поредни мача без допуснат гол за Англия, като не е допуснал гол на международно ниво от повече от година.

Снимки: Imago