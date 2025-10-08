Джеймс Тарковски преподписа с Евертън

Централният защитник Джеймс Тарковски продължи с две години договора си с Евертън и ще остане в английския футболен клуб до юни 2028, съобщават "карамелите". 32-годишният бранител се присъедини към отбора през 2022 със свободен трансфер от Бърнли и изигра 128 мача във всички турнири.

"Супер щастлив съм, че ще продължавам да играя за Евертън. Изминаха няколко луди години, в които имахме възходи, имахме и падения. Преминахме през много и се надявам в бъдеще да ни очакват повече позитивни емоции", заяви Тарковски, цитиран на клубния уебсайт.

"Още от началото на този сезон показваме амбициите ни. Мениджърът ни (Дейвид Мойс - б.пр.) има ясна идея за това, което трябва да направим. Резултатите и играта ни се подобряват и всички крачим в една посока. Подписах нов договор, защото искам да бъда част от това", добави той.

Евертън е на осмо място в класирането на Висшата лига с 11 точки от седем мача.