Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Англия
  3. Пикфорд иска да удължи рекордната си серия с Англия

Пикфорд иска да удължи рекордната си серия с Англия

  • 14 окт 2025 | 11:42
  • 90
  • 0
Пикфорд иска да удължи рекордната си серия с Англия

Вратарят на националния отбор на Англия Джордан Пикфорд не е готов да приключи серията си от сухи мрежи в преследването на класирането за Световно първенство. Пикфорд подобри дълго останалия рекорд на Гордън Бенкс за най-много мачове за Англия без допуснат гол по време на успеха на тима над Уелс с 3:0, като това бе осма поредна среща.

Рекордът може да стане девет днес срещу Латвия, като Англия може да си осигури място на световните финали в Рига. 31-годишният футболист, който е напът да подпише нов договор с Евертън, ще бъде щастлив да сподели тона признание.

"Хубаво е да се подобряват рекорди, но всеки знае какъв съм аз - отборен играч", заяви вратарят. "Това е колективен спорт, печелим заедно, защитаваме заедно и атакуваме заедно. Както казва Хари (б. а. - Кейн), защитата започва от върха и всички ние сме замесени в това. Когато топката стигне до мен, правя спасявания. Надявам се да направя девет мача без гол", пожела си Пикфорд.

Повечето от времето на Пикфорд в националния тим при Томас Тухел е да гледа как съотборниците му играят с топката далеч от вратата му, но той е научил изкуството да концентриран и винаги готов.

"Всеки вратар е различен. Аз съм гласовит, комуникирам с отбора постоянно и усещам, че това ме държи в мача", признава той. "Дори когато топката е в другия край на терена, се опитвам да се движа и да заемам правилна позиция. Това е нещо, с което свикваш и което подобряваш през годините. За вратаря най-доброто е да не направи спасяване и да запази чиста мрежа, това е и най-лесното нещо, но когато има опасност, трябва да съм готов на момента", завършва Джордан Пикфорд.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Меси ще може да играе в приятелския мач на Аржентина с Пуерто Рико

Меси ще може да играе в приятелския мач на Аржентина с Пуерто Рико

  • 14 окт 2025 | 09:52
  • 449
  • 0
Почетино готви промени за предстоящата контрола на САЩ

Почетино готви промени за предстоящата контрола на САЩ

  • 14 окт 2025 | 09:40
  • 470
  • 0
Англия и Португалия са на една крачка от Мондиал 2026

Англия и Португалия са на една крачка от Мондиал 2026

  • 14 окт 2025 | 06:15
  • 3186
  • 0
ПСЖ си хареса халф на Рома

ПСЖ си хареса халф на Рома

  • 14 окт 2025 | 05:04
  • 2960
  • 0
Де Йонг преподписва с Барса в сряда

Де Йонг преподписва с Барса в сряда

  • 14 окт 2025 | 04:26
  • 1729
  • 0
Мбапе посочи разликата между Реал Мадрид и ПСЖ

Мбапе посочи разликата между Реал Мадрид и ПСЖ

  • 14 окт 2025 | 03:43
  • 3674
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 10715
  • 21
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 9813
  • 65
Димо Тонев пред Sportal.bg: София има много повече предимства

Димо Тонев пред Sportal.bg: София има много повече предимства

  • 14 окт 2025 | 11:28
  • 782
  • 0
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 7397
  • 14
Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

  • 14 окт 2025 | 05:49
  • 18803
  • 8
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 4730
  • 2