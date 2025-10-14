Пикфорд иска да удължи рекордната си серия с Англия

Вратарят на националния отбор на Англия Джордан Пикфорд не е готов да приключи серията си от сухи мрежи в преследването на класирането за Световно първенство. Пикфорд подобри дълго останалия рекорд на Гордън Бенкс за най-много мачове за Англия без допуснат гол по време на успеха на тима над Уелс с 3:0, като това бе осма поредна среща.

Рекордът може да стане девет днес срещу Латвия, като Англия може да си осигури място на световните финали в Рига. 31-годишният футболист, който е напът да подпише нов договор с Евертън, ще бъде щастлив да сподели тона признание.

"Хубаво е да се подобряват рекорди, но всеки знае какъв съм аз - отборен играч", заяви вратарят. "Това е колективен спорт, печелим заедно, защитаваме заедно и атакуваме заедно. Както казва Хари (б. а. - Кейн), защитата започва от върха и всички ние сме замесени в това. Когато топката стигне до мен, правя спасявания. Надявам се да направя девет мача без гол", пожела си Пикфорд.

Повечето от времето на Пикфорд в националния тим при Томас Тухел е да гледа как съотборниците му играят с топката далеч от вратата му, но той е научил изкуството да концентриран и винаги готов.

"Всеки вратар е различен. Аз съм гласовит, комуникирам с отбора постоянно и усещам, че това ме държи в мача", признава той. "Дори когато топката е в другия край на терена, се опитвам да се движа и да заемам правилна позиция. Това е нещо, с което свикваш и което подобряваш през годините. За вратаря най-доброто е да не направи спасяване и да запази чиста мрежа, това е и най-лесното нещо, но когато има опасност, трябва да съм готов на момента", завършва Джордан Пикфорд.