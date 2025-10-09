Мойс иска да подсили Евертън с бранител на Севиля

Английският футболен клуб Евертън е свързван с трансфер на десния бек Хуанлу Санчес от Севиля през януари, съобщава Ливърпул Ехо. "Карамелите" се разминаха с желания от мениджъра Дейвид Мойс - Кени Тете, който предпочете офертата на Фулъм и продължи договора си с лондончани.

Хуанлу също подписа наскоро със Севиля до 2029 и Евертън ще трябва да плати трансферна сума около 20 милиона евро. Санчес е от 12-годишен в родния клуб от Андалусия и дебютира през 2021, след което прекара период под наем в Мирандес. Той има 80 мача, шест гола и девет асистенции за Севиля.

Хуанлу, който има двубои за всички национални гарнитури на Испания между 16 и 23 години, стана олимпийски шампион с отбора в Париж 2024. Пристигне ли в Евертън, той ще бъде третият златен медалист в историята на клуба след Ричарлисон (Токио 2020) и Даниел Амокачи (Атланта 1997). Хуанлу прекара по-голямата част от кариерата си на дясното крило, но в последните месеци бе преквалифициран като десен бек.

