  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  Фабио Мирети поднови тренировки

Фабио Мирети поднови тренировки

  • 15 окт 2025 | 07:25
Фабио Мирети поднови тренировки

Халфът на Ювентус Фабио Мирети поднови тренировки след продължително възстановяване от контузия. Според последните информации той се цели в първия си официален мач от повече от шест месеца, когато „бианконерите“ ще се изправят срещу Комо след паузата за националните отбори.

Мирети, който прекара сезон 2024-25 под наем в Дженоа, не е играл в официален двубой след завръщането си в Ювентус през лятото. Той получи мускулна травма по време на вътрешна приятелска среща срещу отбора на Next Gen през август. Тази контузия го извади от игра през първите два месеца на сезон 2025-26. Като се има предвид, че той пропусна и последните шест мача от кампанията 2024-25 заради травма в рамото, халфът вече не е играл в официален мач повече от половин година.

Според информации на "Гадзета дело Спорт" и "Тутоспорт" 22-годишният футболист вече тренира с пълни натоварвания и се очаква да бъде на разположение за селекция, когато Ювентус гостува на Комо в Серия "А" след международната пауза. Предстои да се разбере дали той ще бъде включен в групата на Игор Тудор за мача, или дали ще получи игрови минути на „Стадио Синигалия“.

Последното официално участие на Мирети за Ювентус беше при победата с 2:0 в последния кръг на сезон 2023-24, на 25 май 2024 г.

Снимки: Gettyimages

