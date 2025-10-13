Нова сериозна травма за Бремер от Ювентус

Ювентус потвърди, че централният защитник Глейсон Бремер е диагностициран с контузия на менискуса и ще трябва да се подложи на нова операция. Бразилският национал пропусна по-голямата част от сезон 2024-25 поради контузия на предната кръстна връзка, която получи по време на мач от Шампионската лига срещу РБ Лайпциг през октомври, която го извади от терена до края на сезона. Италианската преса твърди, че бразилецът ще е аут минимум за 45 дни.

Бремер отбеляза завръщането си в игра през първия уикенд на сезон 2025-26 в Серия А, като титуляр при победата на отбора си с 2:0 над Парма. Той обаче не беше в стартовия състав и за двата последни мача на Ювентус преди паузата за националните отбори. Ювентус оттогава потвърди, че Бремер е диагностициран с разкъсан менискус на лявото коляно, същото, което вече беше оперирано миналия сезон.28-годишният футболист отново ще трябва да претърпи операция, потвърдиха от клуба. Според първоначалните прогнози Бремер ще отсъства от игра повече от месец.