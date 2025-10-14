Защитник на Ювентус претърпя успешна операция

Бразилският защитник на Ювентус Бремер претърпя операция на лявото коляно днес, като имаше тежка контузия на същото коляно преди година. Интервенцията е минала добре, информира клубът от Торино, а според италианската преса той ще отсъства до декември.

"Бремер претърпя хирургическа интервенция под формата на артроскопична менизектомия на медиалния менискус на лявото коляно. Операцията премина отлично, футболистът ще започне следващите дни процеса на възстановяване, за да се завърне към професионална дейност", се казва в съобщението на Ювентус, без да се посочва срок за връщането му на терена. Според "Гадзета дело Спорт" и “Скай Спорт” тимът ще бъде без защитника си най-малко пет или шест седмици.

28-годишният Бремер се завърна през този сезон след тежка контузия на същото коляно, която го принуди миналият сезон за него да приключи още през октомври. “Старата госпожа” вече е без колумбийския защитник Хуан Кабал, който получи травма на дясното бедро в мача срещу Виляреал в Шампионската лига. Неговото отсъствие се оценява на около месец и половина. Ювентус е на пето място в Серия "А" с 12 точки, като ще играе в следващия мач срещу Комо в неделя. Отборът има пет поредни равенства във всички турнири.

