Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Защитник на Ювентус претърпя успешна операция

Защитник на Ювентус претърпя успешна операция

  • 14 окт 2025 | 17:42
  • 184
  • 0
Защитник на Ювентус претърпя успешна операция

Бразилският защитник на Ювентус Бремер претърпя операция на лявото коляно днес, като имаше тежка контузия на същото коляно преди година. Интервенцията е минала добре, информира клубът от Торино, а според италианската преса той ще отсъства до декември.

Нова сериозна травма за Бремер от Ювентус
Нова сериозна травма за Бремер от Ювентус

"Бремер претърпя хирургическа интервенция под формата на артроскопична менизектомия на медиалния менискус на лявото коляно. Операцията премина отлично, футболистът ще започне следващите дни процеса на възстановяване, за да се завърне към професионална дейност", се казва в съобщението на Ювентус, без да се посочва срок за връщането му на терена. Според "Гадзета дело Спорт" и “Скай Спорт” тимът ще бъде без защитника си най-малко пет или шест седмици.

28-годишният Бремер се завърна през този сезон след тежка контузия на същото коляно, която го принуди миналият сезон за него да приключи още през октомври. “Старата госпожа” вече е без колумбийския защитник Хуан Кабал, който получи травма на дясното бедро в мача срещу Виляреал в Шампионската лига. Неговото отсъствие се оценява на около месец и половина. Ювентус е на пето място в Серия "А" с 12 точки, като ще играе в следващия мач срещу Комо в неделя. Отборът има пет поредни равенства във всички турнири.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония

Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония

  • 14 окт 2025 | 15:56
  • 7228
  • 0
Полиция нахлу в съблекалнята на квалификационен мач за Мондиала

Полиция нахлу в съблекалнята на квалификационен мач за Мондиала

  • 14 окт 2025 | 15:37
  • 941
  • 0
Плъх избяга на Куртоа по време на Уелс - Белгия

Плъх избяга на Куртоа по време на Уелс - Белгия

  • 14 окт 2025 | 15:23
  • 1700
  • 1
Ван Бастен разочарован от Френки де Йонг

Ван Бастен разочарован от Френки де Йонг

  • 14 окт 2025 | 15:08
  • 1514
  • 0
Най-лудите правила и формати във футболните лиги по света

Най-лудите правила и формати във футболните лиги по света

  • 14 окт 2025 | 14:54
  • 1636
  • 1
Конате вече не е приоритет за Реал, "белите" се насочват към негов съотборник

Конате вече не е приоритет за Реал, "белите" се насочват към негов съотборник

  • 14 окт 2025 | 14:52
  • 2314
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

  • 14 окт 2025 | 16:11
  • 9048
  • 9
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 6313
  • 4
Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 30426
  • 82
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 20460
  • 124
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 12923
  • 27
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 12036
  • 3