Монтоя: Слуховете за Пиастри може да идват от Ред Бул

След Гран При на Сингапур се появиха интересни слухове, че Оскар Пиастри може да напусне Макларън в края на сезон 2026 във Формула 1. Мениджърът на лидера в световния шампионат Марк Уебър не опроверга тези предположения, но направи уточнението, че първо Оскар трябва да стане световен шампион с тима.

За да стане още по-интересно, бившият пилот във Формула 1 Хуан-Пабло Монтоя застъпи тезата, че тези слухове може да идват от съперниците на Макларън, за да дестабилизират Пиастри.

„Основният въпрос е дали тези истории нямат за цел само да наливат масло в огъня – обясни колумбиецът. – Това е отличен начин да създадеш проблеми на Макларън. Ситуацията малко прилича на това как действаше Тото Волф с Макс Верстапен. Дали Тото имаше реални шансове да привлече Макс? Никой не знае, но пък темата допадна на медиите.

„Историята за Пиастри и Ферари може например да идва от Ред Бул. Някой в Ред Бул може да е решил, че това е отлична възможност за дестабилизиране на Макларън.

„В същото време, в Макларън трябва да са наясно с позицията на Оскар, а тя трябва да е следната: „Ако искате да работим заедно, то трябва да проявите уважение към мен.“ Но проблемът е в това, че сега за Макларън тимът е по-важен от пилотите.

„Титлата при конструкторите е решена и в Макларън трябва да позволят на пилотите да се борят свободно на пистата. Разбира се, те трябва да работят като съотборници и да действат в интересите на тима, но според мен, Андреа Стела се справи отлично със запазването на целостта на отбора.

„В Макларън са наясно, че съвместната работа заради общата цел е отлична дългосрочна стратегия. Но тимът се оказа в сложна ситуация. И двамата им пилоти са наясно, че това може да е единственият им шанс в кариерата за шампионска титла във Формула 1.“

