Хакинен: Хамилтън трябва да се въоръжи с търпение

Двукратният световен шампион във Формула 1 Мика Хакинен предупреди Люис Хамилтън, че Ферари може да има нужда от години, за да създаде автомобил, с който британецът да покаже истинските си възможности.

2025 е първият сезон на 7-кратният световен шампион в Скудерията и Люис редовно е далеч от челото, като след лятната пауза имаше лек прогрес, но след това отново той и Ферари останаха далеч от лидерите на колоната.

„Трябва да кажа, че Люис е невероятен пилот – обясни Хакинен. – Той е постигнал огромни успехи в кариерата си, справил се е с много сериозно напрежение и това е невероятно.

„Но когато започваш работа в нов отбор, обикновено ти трябват 4-5 години, за да адаптираш колата към своя стил на пилотиране. Затова Люис трябва да се въоръжи с търпение, да работи и да чака.

„Просто не става така, да седнеш в колата на новия си отбор и да кажеш: „О, това е фантастичен автомобил. Оттук нататък ще побеждавам.“ Победите изискват много работа и време, но Люис знае това.“

