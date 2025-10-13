Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Бърни: Пиастри е най-добрият след Верстапен

Бърни: Пиастри е най-добрият след Верстапен

  • 13 окт 2025 | 13:03
Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун е уверен, че лидерът в класирането в световния шампионат Оскар Пиастри е много добър пилот и отстъпва само на Макс Верстапен. Според британеца, Оскар умее да се учи от грешките си и също така не се опитва да прехвърли вината за тях на другите.

“Когато допуска грешки Пиастри, той е наясно, че това е по негова вина и не се опитва да обвини другите или пък да си търси оправдания - обясни Бърни пред Sport.de. - Оскар се старае да не повтаря едни и същи грешки. Той е най-добрият пилот след Макс Верстапен.

“Разбира се, преди имаше пилоти, които превъзхождаха сегашните, но така и не получиха шанс да покажат колко са силни. Но мисля, че Зак Браун се справя отлично със задачите си и кани в Макларън правилните хора.”

Шест кръга преди края на сезона Пиастри има аванс от 22 точки пред Ландо Норис в битката за титлата, а трети е световният шампион Макс Верстапен, който изостава на 63 точки, но в последните три състезания записа две победи и един подиум.

Снимки: Gettyimages

