  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Официално: Джордж Ръсел и Кими Антонели остават в Мерцедес за сезон 2026

Официално: Джордж Ръсел и Кими Антонели остават в Мерцедес за сезон 2026

  • 15 окт 2025 | 16:17
  • 731
  • 0

След месеци на спекулации отборът на Мерцедес най-накрая обяви официално, че Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели ще продължат да си партнират в състава на Сребърните стрели и през сезон 2026 във Формула 1.

И Ръсел, и Антонели са възпитаници на младежката програма на Мерцедес, като Ръсел започна кариерата си в отбора на Уилямс, където прекара три сезона преди да се присъедини към Мерцедес в началото на 2022 година. Антонели пък дебютира направо като титуляр на Сребърните стрели в началото на сезон 2025 и направи няколко впечатляващи състезания в началото на сезона преди да настъпи едно отстъпление в средата на кампанията. Въпреки това и той, и Ръсел, който има две победи през 2025 година, ще останат в Мерцедес за поне още един сезон.

„Джордж и Кими се доказаха като силен тандем и ни се вълнуваме, че продължаваме нашето пътешествие заедно“, заяви шефът на Мерцедес Тото Волф.

„Потвърждаването на нашия пилотски състав беше само въпрос на време. Искахме да отделим нужното време в преговорите, за да сме сигурни, че всички ще сме доволни. Радвам се, че го направихме. Сега нашият фокус се измества върху финалните шест състезания за годината, в които ние ще се борим за второто място в конструкторския шампионат, както и гледаме напред към новата ера, която ще стартира във Формула 1 догодина“, добави още австриецът.

В Мерцедес не знаят какво да очакват от Гран При на САЩ след победата в Сингапур
В Мерцедес не знаят какво да очакват от Гран При на САЩ след победата в Сингапур

„Гордея се, че ще продължим нашето приключение заедно – коментира Ръсел. – Следващата година ще отбележи 10-годишнината ми като част от Мерцедес. Това е толкова дълго и успешно партньорство и нямам търпени да разбера какво лежи пред нас, особено с идването на една от най-големите промени в правилата в историята на спорта догодина. Ние сме фокусирани върху постигането на успехи, а лично аз ще искам да надградя над моя най-силен сезон във Формула 1 досега.“

„Много се вълнувам, че ще продължа с отбора. Научих толкова много в моя първи сезон във Формула 1 и в добрите, и в лошите моменти. Те ме направиха по-силен не само като пилот, но и като съотборник също. Искам да благодаря на Тото и на всички в Бракли и Бриксуорт за тяхната подкрепа и вяра в мен. Нашият фокус сега ще бъде да завършим годината силно и да си гарантираме второто място в конструкторския шампионат преди да се насочим към сезон 2026. Имаме много какво да постигне в оставащите шест състезания и ще дадем всичко от себе си“, каза Антонели.

Снимки: Gettyimages

