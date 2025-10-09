Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марк Уебър коментира евентуалния трансфер на Пиастри във Ферари

Марк Уебър коментира евентуалния трансфер на Пиастри във Ферари

  • 9 окт 2025 | 09:34
  • 996
  • 0

Мениджърът на лидера в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри Марк Уебър коментира евентуалното му преминаване от Макларън във Ферари за сезон 2027.

Тази спекулация се появи през седмицата, като е част от задаващата се сериозна вълна размествания на звездите във Формула 1 по големите отбори. Според най-смелите прогнози Макс Верстапен ще отиде в Мерцедес, Пиастри – в Макларън, а Шарл Леклер ще напусне Скудерията.

Слухове: Пиастри може да се озове във Ферари
Слухове: Пиастри може да се озове във Ферари

„Оскар трябва да завърши развитието си в Макларън – обясни Уебър. – Ферари е възможна дестинация, да, но Оскар първо трябва да спечели световната титла. А междувременно може да поработи върху италианския си.“

Пиастри е фаворитът за титлата във Формула 1 този сезон, въпреки че в последните 3 състезания съотборникът му и негов най-голям съперник Ландо Норис взе повече точки от него, като разликата се сви на 22.

Никола Тод: За 2027 много пилоти може да сменят отборите си
Никола Тод: За 2027 много пилоти може да сменят отборите си

До края на сезона остават още 6 кръга, в които ще има и три спринта, като предстои да се види дали Ред Бул и Мерцедес са успели да застигнат Макларън в представянето на пистата. Макс Верстапен спечели на „Монца“ и в Баку, а Джордж Ръсел донесе победата на Мерцедес в Сингапур.

Марк Уебър на спешни разговори със Стела и Браун
Марк Уебър на спешни разговори със Стела и Браун
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Има ли нужда Макс от помощ в битката за титлата?

Има ли нужда Макс от помощ в битката за титлата?

  • 9 окт 2025 | 09:54
  • 451
  • 1
Оспорвани борби във всички класове на офроуд надпреварата "Кралят на траяла 2025"

Оспорвани борби във всички класове на офроуд надпреварата "Кралят на траяла 2025"

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 1161
  • 0
Ягуар спасява Да Коща от драмите в Порше

Ягуар спасява Да Коща от драмите в Порше

  • 8 окт 2025 | 18:58
  • 683
  • 0
Пилоти от Формула 1 учат YouTube звезда да кара

Пилоти от Формула 1 учат YouTube звезда да кара

  • 8 окт 2025 | 18:34
  • 2405
  • 0
25 години откакто Шумахер спечели първата си титла с Ферари

25 години откакто Шумахер спечели първата си титла с Ферари

  • 8 окт 2025 | 17:59
  • 5767
  • 5
Мартин Брандъл: Верстапен влияе много на съперниците си

Мартин Брандъл: Верстапен влияе много на съперниците си

  • 8 окт 2025 | 16:15
  • 1176
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 11939
  • 6
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 6320
  • 1
Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

  • 9 окт 2025 | 09:34
  • 1347
  • 5
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 18927
  • 41
Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

  • 9 окт 2025 | 07:07
  • 2669
  • 0
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 14916
  • 14