Марк Уебър коментира евентуалния трансфер на Пиастри във Ферари

Мениджърът на лидера в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри Марк Уебър коментира евентуалното му преминаване от Макларън във Ферари за сезон 2027.

Тази спекулация се появи през седмицата, като е част от задаващата се сериозна вълна размествания на звездите във Формула 1 по големите отбори. Според най-смелите прогнози Макс Верстапен ще отиде в Мерцедес, Пиастри – в Макларън, а Шарл Леклер ще напусне Скудерията.

Слухове: Пиастри може да се озове във Ферари

„Оскар трябва да завърши развитието си в Макларън – обясни Уебър. – Ферари е възможна дестинация, да, но Оскар първо трябва да спечели световната титла. А междувременно може да поработи върху италианския си.“

Пиастри е фаворитът за титлата във Формула 1 този сезон, въпреки че в последните 3 състезания съотборникът му и негов най-голям съперник Ландо Норис взе повече точки от него, като разликата се сви на 22.

Никола Тод: За 2027 много пилоти може да сменят отборите си

До края на сезона остават още 6 кръга, в които ще има и три спринта, като предстои да се види дали Ред Бул и Мерцедес са успели да застигнат Макларън в представянето на пистата. Макс Верстапен спечели на „Монца“ и в Баку, а Джордж Ръсел донесе победата на Мерцедес в Сингапур.

Марк Уебър на спешни разговори със Стела и Браун

Снимки: Gettyimages