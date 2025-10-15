Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. И Рейсинг Булс ще бъде със специални цветове в Остин

И Рейсинг Булс ще бъде със специални цветове в Остин

  • 15 окт 2025 | 20:16
  • 82
  • 0

Отборът на Хаас няма да бъде единственият тим, който ще използва специална цветова схема по време на предстоящата този уикенд Гран При на САЩ.

Хаас отново ще бъде със специални цветове за домашното си състезание
Хаас отново ще бъде със специални цветове за домашното си състезание

Освен американския тим в Остин по-различни цветове ще има и за екипа на Рейсинг Булс. Те са вдъхновени музикалния изпълнител, продуцент и текстописец Shaboozey и е част от партньорството на Рейсинг Булс с един от генералните спонсори на тима.

По-рано тази година Рейсинг Булс използва специални цветове и в първото американско състезание в Маями. Тогава тази промяна, която оцвети колите на Исак Хаджар и Лиам Лоусън в розово, беше част от партньорството на втория тим на Биковете с другия му генерален спонсор.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В Астън Мартин не знаят нищо за плановете на Алонсо да се пенсионира

В Астън Мартин не знаят нищо за плановете на Алонсо да се пенсионира

  • 15 окт 2025 | 16:02
  • 944
  • 1
Джони Хърбърт: Макларън трябва да реши проблемите си в бокса по-бързо

Джони Хърбърт: Макларън трябва да реши проблемите си в бокса по-бързо

  • 15 окт 2025 | 15:35
  • 667
  • 0
Голяма промяна в рали "Акрополис" за 2026 година

Голяма промяна в рали "Акрополис" за 2026 година

  • 15 окт 2025 | 15:22
  • 417
  • 0
Ето колко плащат новаците, за да участват в свободни тренировки във Формула 1

Ето колко плащат новаците, за да участват в свободни тренировки във Формула 1

  • 15 окт 2025 | 14:55
  • 2157
  • 1
Прогноза: Макс Верстапен ще спечели световната титла

Прогноза: Макс Верстапен ще спечели световната титла

  • 15 окт 2025 | 14:08
  • 5940
  • 0
Колко време ще се възстановява Марк Маркес?

Колко време ще се възстановява Марк Маркес?

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 1188
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 12931
  • 15
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 26509
  • 21
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 26723
  • 32
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 17424
  • 82
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 24977
  • 31
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 11505
  • 6