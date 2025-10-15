И Рейсинг Булс ще бъде със специални цветове в Остин

Отборът на Хаас няма да бъде единственият тим, който ще използва специална цветова схема по време на предстоящата този уикенд Гран При на САЩ.

Освен американския тим в Остин по-различни цветове ще има и за екипа на Рейсинг Булс. Те са вдъхновени музикалния изпълнител, продуцент и текстописец Shaboozey и е част от партньорството на Рейсинг Булс с един от генералните спонсори на тима.

A look the whole of Texas will want to copy 📝#F1 #VCARB #USGP pic.twitter.com/bt3oWsVIcO — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) October 15, 2025

По-рано тази година Рейсинг Булс използва специални цветове и в първото американско състезание в Маями. Тогава тази промяна, която оцвети колите на Исак Хаджар и Лиам Лоусън в розово, беше част от партньорството на втория тим на Биковете с другия му генерален спонсор.

Снимки: Gettyimages