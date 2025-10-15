И Рейсинг Булс ще бъде със специални цветове в Остин

Отборът на Хаас няма да бъде единственият тим, който ще използва специална цветова схема по време на предстоящата този уикенд Гран При на САЩ.
Хаас отново ще бъде със специални цветове за домашното си състезание
Освен американския тим в Остин по-различни цветове ще има и за екипа на Рейсинг Булс. Те са вдъхновени музикалния изпълнител, продуцент и текстописец Shaboozey и е част от партньорството на Рейсинг Булс с един от генералните спонсори на тима.
По-рано тази година Рейсинг Булс използва специални цветове и в първото американско състезание в Маями. Тогава тази промяна, която оцвети колите на Исак Хаджар и Лиам Лоусън в розово, беше част от партньорството на втория тим на Биковете с другия му генерален спонсор.
Снимки: Gettyimages