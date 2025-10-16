Ръсел се пребори за договор за 2 години

Джордж Ръсел спечели голямата битка с Мерцедес относно срока на новия му договор. Според неофициална информация от Мерцедес, британецът е подписал за 2 години, а не за един сезон, както е искал шефът на тима Тото Волф.

Точно срокът на договора на Ръсел е бил основната причина за забавянето на сключването на новия му контракт. Сезон 2026 ще е изключително важен за развитието на Формула 1, тъй като тогава влизат в сила новите технически правила и всички – пилоти и отбори, искат да имат максимална свобода ако се наложи да си търсят по-добра възможност.

Ръсел залага на това, че Мерцедес ще започне силно новия етап от развитието на спорта и ще разполага с най-добрата задвижваща система, както твърдят упоритите слухове в последните месеци. А Волф до последно искаше да има възможност да маневрира на пазара на пилоти ако изведнъж се окаже, че Макс Верстапен реши да си търси нов тим за 2027 година.

С новия договор за 2 години Ръсел ще има възможността да се укрепи като лидер на тима, без значение кой ще е неговият съотборник за 2027 година.

Също така, вече е почти сигурно, че Волф си е запазил тази свобода на пазара на пилоти, но за сметка на другия пилот на отбора Андреа Кими Антонели. Новият договор на италианеца е за 2026 година, като има опция за продължаването му, която е за още един сезон и е в полза на тима. С други думи, Антонели получава още един сезон, в който да докаже, че има потенциал да е пилот на отбора, който има амбиции да се бори отново за световната титла.

