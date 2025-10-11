Популярни
Неуспешен опит за помирение между Пиастри и Макларън

  • 11 окт 2025 | 12:53
Екип, представляващ интересите на Оскар Пиастри, воден от мениджъра му Марк Уебър се е срещнал с шефовете на Макларън в опит да успокоят напрежението между двете страни след Сингапур. Но срещата е била неуспешна, според информацията на вестник Sydney Morning Herald.

„Най-верните хора на Пиастри се срещнаха с Макларън, за да решат проблемите, но не се получи“, написа изданието, което обаче не цитира конкретен източник.

Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?
Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?

Уебър е отказал коментар пред австралийските медии, като малко по-рано обясни, че Оскар трябва да стане шампион с Макларън преди да мисли за евентуална смяна на тима във Формула 1.

В същото време, в медиите, които открито подкрепят Макс Верстапен, очакват още по-сериозно влошаване на ситуацията в Макларън.

Кой е виновен за проблемите със спирачките на Хамилтън?
Кой е виновен за проблемите със спирачките на Хамилтън?

„В Макларън постоянно прибягват до твърде много извинения и не се справят със ситуацията – обясни коментаторът на Ziggo Sport Олав Мол. – Пиастри трябваше да си държи устата затворена, след като стюардите решиха, че няма да направят нищо за ситуацията с Норис в началото. След като титлата при конструкторите вече е спечелена, Норис и Пиастри си мислят, че оттук нататък техните интереси ще са най-важни. Проблемът на Макларън ще става все по-голям.“

Ланс Строл отговори на критиците си
Ланс Строл отговори на критиците си
Снимки: Gettyimages

