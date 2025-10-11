Неуспешен опит за помирение между Пиастри и Макларън

Екип, представляващ интересите на Оскар Пиастри, воден от мениджъра му Марк Уебър се е срещнал с шефовете на Макларън в опит да успокоят напрежението между двете страни след Сингапур. Но срещата е била неуспешна, според информацията на вестник Sydney Morning Herald.

„Най-верните хора на Пиастри се срещнаха с Макларън, за да решат проблемите, но не се получи“, написа изданието, което обаче не цитира конкретен източник.

2024 🏆

2025 🏆



Retaining their crown as champions of the world! 👑#F1 @McLarenF1 pic.twitter.com/eq5sX0m1M7 — Formula 1 (@F1) October 10, 2025

Може ли Верстапен да повтори подвига на Кими Райконен от 2007 година?

Уебър е отказал коментар пред австралийските медии, като малко по-рано обясни, че Оскар трябва да стане шампион с Макларън преди да мисли за евентуална смяна на тима във Формула 1.

В същото време, в медиите, които открито подкрепят Макс Верстапен, очакват още по-сериозно влошаване на ситуацията в Макларън.

Кой е виновен за проблемите със спирачките на Хамилтън?

„В Макларън постоянно прибягват до твърде много извинения и не се справят със ситуацията – обясни коментаторът на Ziggo Sport Олав Мол. – Пиастри трябваше да си държи устата затворена, след като стюардите решиха, че няма да направят нищо за ситуацията с Норис в началото. След като титлата при конструкторите вече е спечелена, Норис и Пиастри си мислят, че оттук нататък техните интереси ще са най-важни. Проблемът на Макларън ще става все по-голям.“

Ланс Строл отговори на критиците си

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages