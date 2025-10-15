Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Дембеле иска голямо увеличение на заплатата след спечелването на "Златната топка"

Дембеле иска голямо увеличение на заплатата след спечелването на "Златната топка"

  • 15 окт 2025 | 14:08
  • 1276
  • 0

След еуфорията спечелването на Златната топка от Усман Дембеле може да се окаже „проблем“ за Пари Сен Жермен.

Според RMC Sports, въпреки че има договор с парижани до 2028 г., нападателят настоява за „голямо увеличение“ на заплатата, след като беше отличен като най-добър футболист в света през сезон 2024/25.

Френският национал държи индивидуалното отличие да бъде придружено от по-високо възнаграждение, като сега клубът трябва да управлява тази финансова компенсация.

Същата публикация припомня изказвания на Луис Кампос, съветник в ПСЖ, който преди галата в "Театър дю Шатле" заяви, че политиката за заплатите е „приложима за всички“, дори и за Дембеле, ако той бъде награден: „Стабилността на клуба няма да се промени заради играч, който иска да бъде различен. ПСЖ ще се защити.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кейн: Чувствам се в най-добрата форма през кариерата си

Кейн: Чувствам се в най-добрата форма през кариерата си

  • 15 окт 2025 | 10:06
  • 2144
  • 0
Сенегал и Кот д'Ивоар взеха последните две директни квоти от Африка за Мондиала догодина

Сенегал и Кот д'Ивоар взеха последните две директни квоти от Африка за Мондиала догодина

  • 15 окт 2025 | 09:48
  • 2606
  • 0
Скоулс: Няма никаква логика в раздялата на Ман Юнайтед с Хойлунд

Скоулс: Няма никаква логика в раздялата на Ман Юнайтед с Хойлунд

  • 15 окт 2025 | 08:10
  • 3637
  • 3
Фабио Мирети поднови тренировки

Фабио Мирети поднови тренировки

  • 15 окт 2025 | 07:25
  • 2373
  • 0
Безпрецедентна "епидемия" с контузии в Барселона

Безпрецедентна "епидемия" с контузии в Барселона

  • 15 окт 2025 | 07:02
  • 4377
  • 5
Ман Юнайтед готов да задържи Каземиро, ако намали заплатата си

Ман Юнайтед готов да задържи Каземиро, ако намали заплатата си

  • 15 окт 2025 | 06:27
  • 3601
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 8794
  • 5
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 13143
  • 17
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 6557
  • 21
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 16777
  • 24
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 6103
  • 5
Евролигата продължава с нови 5 двубоя

Евролигата продължава с нови 5 двубоя

  • 15 окт 2025 | 07:00
  • 7186
  • 0