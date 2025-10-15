Дембеле иска голямо увеличение на заплатата след спечелването на "Златната топка"

След еуфорията спечелването на Златната топка от Усман Дембеле може да се окаже „проблем“ за Пари Сен Жермен.
Според RMC Sports, въпреки че има договор с парижани до 2028 г., нападателят настоява за „голямо увеличение“ на заплатата, след като беше отличен като най-добър футболист в света през сезон 2024/25.
Френският национал държи индивидуалното отличие да бъде придружено от по-високо възнаграждение, като сега клубът трябва да управлява тази финансова компенсация.
Същата публикация припомня изказвания на Луис Кампос, съветник в ПСЖ, който преди галата в "Театър дю Шатле" заяви, че политиката за заплатите е „приложима за всички“, дори и за Дембеле, ако той бъде награден: „Стабилността на клуба няма да се промени заради играч, който иска да бъде различен. ПСЖ ще се защити.“