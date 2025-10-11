Капитанът на ПСЖ напуска клуба

Бразилският футболист Маркиньос от Пари Сен Жермен може да се насочи към Саудитска Арабия още през зимния трансферен прозорец. Според вестник L'Équipe ръководството на ПСЖ е готово да обмисли продажбата му, за което 31-годишният защитник отдавна е настоявал.

Преди това трансферът не се осъществи, тъй като парижани не намериха подходящ заместник, но ситуацията се промени след пристигането на украинеца Иля Забарний. Маркиньос изигра три мача за клуба през този сезон и отбеляза един гол.

Бразилецът е в ПСЖ от 2013 година и до момента има 495 мача и 42 попадения за парижани.