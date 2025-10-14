Отлични новини за ПСЖ и Луис Енрике

Отлични новини за Пари Сен Жермен и Луис Енрике са дошли от медицинския щаб на тима, след като е станало ясно, че Дезире Дуе, Хвича Кварацхелия ще са на линия след паузата за националните отбори. На терена ще могат да се завърнат и играчи като Брадли Баркола, Жоао Невеш и Фабиан Руис, които също имаха проблеми в последните дни и пропуснаха мачовете на своите национални отбори, но ще бъдат готови за следващия мач на парижани, който е в петък срещу Страсбург. Извън игра остава носителят на “Златната топка” Усман Дембеле, който няма да може да се завърне в състава още няколко седмици. ПСЖ е водач в класирането с 16 пункта, но е плътно следван от Марсилия, Страсбург и Лион, които са само с една точка по-малко от шампиона на Лига 1.
Снимки: Gettyimages