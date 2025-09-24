Популярни
  3. Жиру: Дембеле има талант, но трябваше да направи добър сезон в правилния клуб

Жиру: Дембеле има талант, но трябваше да направи добър сезон в правилния клуб

  • 24 сеп 2025 | 16:02
  • 391
  • 0

Бившият нападател на националния отбор на Франция Оливие Жиру обясни какъв според него е бил ключът, за да може сънародникът му Усман Дембеле да спечели "Златната топка”, и призна, че не си е представял, че някогашният му съотборник може един ден да спечели наградата.

Кариерата на Дембеле премина през върхове и спадове до момента, като имаше проблеми с контузии и непостоянство, предизвикали съмнения дали някога ще може да оправдае високата си трансферна цена. Преминаването му в Пари Сен Жермен обаче се оказа решаващо, тъй като той подобри физическата си форма и се превърна във водеща фигура в състава при триумфа в Шампионската лига през миналия сезон. Жиру призна, че макар способностите на Дембеле никога да не са били под въпрос, той не го е виждал като бъдещ носител на "Златната топка" по време на престоя им заедно във френския национален отбор.

"Дали съм го виждал като потенциален носител на "Златната топка"? Трудно е да се каже, но когато го виждах всеки ден в националния тим - не, не го виждах непременно като възможност. За да спечелиш "Златната топка", трябва да имаш талант, но и добър сезон. Усман има талант, но трябваше да направи добър сезон в правилния клуб, като същевременно спечели всичко. "Златната топка" винаги зависи и от колективните успехи", заяви настоящият нападател на Лил в интервю за френския вестник L’Equipe.

Звездата на ПСЖ стана шестият французин в историята, печелил "Златната топка", следвайки стъпките на Раймон Копа, Мишел Платини, Жан-Пиер Папен, Зинедин Зидан и Карим Бензема. В най-добрия сезон в кариерата си Дембеле поведе парижани към пет трофея, отбелязвайки 35 гола и подавайки 16 асистенции.

