ПСЖ си хареса халф на Рома

  • 13 окт 2025 | 21:08
Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен проявява интерес към 24-годишния халф на Рома и франския национален отбор Ману Коне. Парижани са готови да платят 60 милиона евро, пише "Кориере дело спорт".

Коне се присъедини към Рома от Борусия (Мьонхенгладбах) през лятото на 2024 година за 20 милиона евро. Той е играл във всеки мач от Серия “А” този сезон, помагайки на Рома да се бори за място в челната четворка.

Дидие Дешан не включи халфа в състава на Франция за мача срещу Азербайджан, но се очаква той да играе срещу Исландия тази вечер.

Снимки: Imago

