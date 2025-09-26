Популярни
Ясно е с колко точки Дембеле е победил Ямал за "Златната топка“, интрига на практика не е имало

  • 26 сеп 2025 | 21:10
  • 23440
  • 5

"Франс Футбол" официално обяви резултатите от гласуването за "Златната топка“, която в понеделник беше спечелена от Усман Дембеле, удостоявайки го с наградата за най-добър играч през изминалия сезон.

Главният редактор на “Франс Футбол”: Дембеле нямаше конкуренция, спечели с голяма преднина на всички континенти
Главният редактор на “Франс Футбол”: Дембеле нямаше конкуренция, спечели с голяма преднина на всички континенти

Френската звезда на ПСЖ спечели най-престижния индивидуален приз във футбола, изпреварвайки Ламин Ямал със сериозната преднина от 321 точки. Гласуването показва, че на практика особена интрига не е имало и победата на Дембеле е една от най-убедителните в последните години. За сравнение, през миналата година халфът на Манчестър Сити Родри спечели отличието само с 41 точки преднина пред Винисиус Жуниор от Реал Мадрид.

Дембеле събира 1380 точки, а Ламин Ямал – 1059. Двамата пък са далече пред третия Витиня, който остана със 703 точки.

Звездата на Ливърпул Мохамед Салах, четвърти в подреждането, завърши на 46 точки зад португалския халф на ПСЖ, докато крилото на Барселона Рафиня остана само на 37 точки от египтянина. Така се оформя челната петица, като значително над тях е шестият – Ашраф Хакими.

Припомняме, че в класацията гласуваха журналисти от държавите в топ 100 на ранглистата на ФИФА. Списание "Франс Футбол" ще бъде пуснато в продажба от утре (27 септември) и в него ще има пълни детайли и подробности относно гласуванията на церемонията.

Разликата между 1-ви и 2-ри през последното десетилетие:

2024: Родри срещу Винисиус – 41 точки
2023: Меси срещу Холанд – 105 точки
2022: Бензема срещу Мане – 386 точки
2021: Меси срещу Левандовски – 33 точки
2019: Меси срещу Ван Дайк – 7 точки
2018: Модрич срещу Кристиано – 277 точки
2017: Кристиано срещу Меси – 276 точки
2016: Кристиано срещу Меси – 429 точки

Снимки: Imago

