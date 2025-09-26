Ясно е с колко точки Дембеле е победил Ямал за "Златната топка“, интрига на практика не е имало

"Франс Футбол" официално обяви резултатите от гласуването за "Златната топка“, която в понеделник беше спечелена от Усман Дембеле, удостоявайки го с наградата за най-добър играч през изминалия сезон.

Главният редактор на “Франс Футбол”: Дембеле нямаше конкуренция, спечели с голяма преднина на всички континенти

Френската звезда на ПСЖ спечели най-престижния индивидуален приз във футбола, изпреварвайки Ламин Ямал със сериозната преднина от 321 точки. Гласуването показва, че на практика особена интрига не е имало и победата на Дембеле е една от най-убедителните в последните години. За сравнение, през миналата година халфът на Манчестър Сити Родри спечели отличието само с 41 точки преднина пред Винисиус Жуниор от Реал Мадрид.

✨ What you need to know about Ousmane Dembélé's victory #ballondor pic.twitter.com/asmqUuDgPY — Ballon d'Or (@ballondor) September 26, 2025

Дембеле събира 1380 точки, а Ламин Ямал – 1059. Двамата пък са далече пред третия Витиня, който остана със 703 точки.

Звездата на Ливърпул Мохамед Салах, четвърти в подреждането, завърши на 46 точки зад португалския халф на ПСЖ, докато крилото на Барселона Рафиня остана само на 37 точки от египтянина. Така се оформя челната петица, като значително над тях е шестият – Ашраф Хакими.

Aitana Bonmati et Ousmane Dembélé, nos lauréats du 69e Ballon d’Or, en une de France Football ! 🌕✨



Retrouvez votre magazine avec tous les classements et le détail des votes ce samedi et tout au long du mois d’octobre en kiosques. #ballondor pic.twitter.com/vLMQ6pL8dJ — L'Équipe (@lequipe) September 26, 2025

Припомняме, че в класацията гласуваха журналисти от държавите в топ 100 на ранглистата на ФИФА. Списание "Франс Футбол" ще бъде пуснато в продажба от утре (27 септември) и в него ще има пълни детайли и подробности относно гласуванията на церемонията.

Разликата между 1-ви и 2-ри през последното десетилетие :



2024: Родри срещу Винисиус – 41 точки

2023: Меси срещу Холанд – 105 точки

2022: Бензема срещу Мане – 386 точки

2021: Меси срещу Левандовски – 33 точки

2019: Меси срещу Ван Дайк – 7 точки

2018: Модрич срещу Кристиано – 277 точки

2017: Кристиано срещу Меси – 276 точки

2016: Кристиано срещу Меси – 429 точки

Снимки: Imago