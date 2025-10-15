Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. Унай Симон: Тези мачове са лесни, но трябва да запазиш концентрация

Унай Симон: Тези мачове са лесни, но трябва да запазиш концентрация

  • 15 окт 2025 | 01:29
  • 121
  • 0

Вратарят на Испания Унай Симон коментира представянето на неговия тим в мача с България (4:0) от световните квалификации. Той призна, че за него двубоят е бил лесен и почти без работа, но все пак е трябвало да запази концентрация в малкото ситуации за "лъвовете".

"Тези мачове са лесни и с малко работа, но от друга страна трябва да останеш концентриран при положенията за съперника. Бяхме фокусирани в атака и това остави пространства зад гърба ни. През второто полувреме не бяхме достатъчно координирани и те създадоха положения, така че трябваше да бъдем добре подготвени. Но истината е, че доминирахме и бе удоволствие да гледам съотборниците ми", заяви Симон.

"Ние сме амбициозен отбор. В първия мач в България можехме да отбележим повече голове, а днес важи същото, особено през първото полувреме. Това говори достатъчно за глада, който имаме и желанието да се изявим", допълни стражът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Южна Африка се класира за Световното първенство за първи път от 2010 година

Южна Африка се класира за Световното първенство за първи път от 2010 година

  • 14 окт 2025 | 21:53
  • 1502
  • 0
Интересни резултати и в последния ден от октомврийските квалификации и първи класирал се тим

Интересни резултати и в последния ден от октомврийските квалификации и първи класирал се тим

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 14420
  • 6
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 6839
  • 3
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 12843
  • 3
Санянг игра при разгромна победа на Гамбия

Санянг игра при разгромна победа на Гамбия

  • 14 окт 2025 | 21:25
  • 1313
  • 0
Молдова грабна първата си точка в квалификациите като гост на Естония

Молдова грабна първата си точка в квалификациите като гост на Естония

  • 14 окт 2025 | 21:09
  • 1072
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 117019
  • 418
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 51329
  • 70
Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

  • 14 окт 2025 | 23:58
  • 4542
  • 16
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 12843
  • 3
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 6839
  • 3
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
  • 7625
  • 4