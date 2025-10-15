Унай Симон: Тези мачове са лесни, но трябва да запазиш концентрация

Вратарят на Испания Унай Симон коментира представянето на неговия тим в мача с България (4:0) от световните квалификации. Той призна, че за него двубоят е бил лесен и почти без работа, но все пак е трябвало да запази концентрация в малкото ситуации за "лъвовете".

"Тези мачове са лесни и с малко работа, но от друга страна трябва да останеш концентриран при положенията за съперника. Бяхме фокусирани в атака и това остави пространства зад гърба ни. През второто полувреме не бяхме достатъчно координирани и те създадоха положения, така че трябваше да бъдем добре подготвени. Но истината е, че доминирахме и бе удоволствие да гледам съотборниците ми", заяви Симон.

"Ние сме амбициозен отбор. В първия мач в България можехме да отбележим повече голове, а днес важи същото, особено през първото полувреме. Това говори достатъчно за глада, който имаме и желанието да се изявим", допълни стражът.

Снимки: Gettyimages