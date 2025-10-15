Кирил Котев: Треньорът постъпи смело с двама дебютанти в този мач - това е начинът

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев коментира представянето на националния отбор след загубата с 0:4 от Испания в световните квалификации. Той призна, че поражението е неприятно, но не и изненадващо, с оглед класата на двата отбора. Положителното, според него е, че селекционерът Александър Димитров даде шанс на двама млади играчи и тепърва ще бъдат налагани и други.

"Бяхме в тежка ситуация след мача с Турция и бе трудно момчетата да се вдигнат, както физически, така и психологически. Успяхме до някаква степен. Важното бе, че успяха да се раздадат и нямаше тези амплитуди в играта и този спад. Много смела постъпка от старши треньора да пусне двама дебютанти в линията на защитата. Това е пътят - да влизат нови и млади момчета и да гоним целите, които сме си поставили", започна Котев.

Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

"Нормално е, когато няма резултати, да има критики. Трябва по най-бързи начин момчетата да ги преодолеят. Победи и добри резултати ще доведат до едно по-голямо самочувствие. Трябва вече да вземем и точки, за да вдигнем самочувствието", допълни директорът.

"Трябва да преболедуваме това нещо. Да влязат нови имена, това е начинът и това искахме. Новите допусаха грешки, но и показаха добра игра и поздравления за тях. Искам да поздравя и младежкия национален отбор, защото те записаха победа при новия треньор. 19-годишните също с нов треньор записаха хубава победа в Молдова. Това е начинът. Млади момчета, които имат бъдеще, това е начинът", каза още той.

Мартин Георгиев: Искам да благодаря на треньорския щаб за доверието към мен

"Имахме много трудни дни след мача с Турция. Момчетата тренираха добре. Резултатът не е малък, но и класата е доста различна. Испания са друго ниво. За класиране още при жребия беше ясно, че ще е много трудно. Още след първите два мача взехме решение да се промени начинът на работа с нови момчета, нови футболисти и това ще следваме и занапред", завърши Котев.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg