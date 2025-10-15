Де ла Фуенте: Горд съм, че изравних рекорда на Дел Боске

Испания спечели с 4:0 световната си квалификация срещу България, а това бе 29-ти пореден двубой на тима без поражение под ръководството на селекционера Де ла Фуенте, който изравни рекорда на Висенте дел Боске.

“Нашата цел е мач за мач, победа за победа. Не си поставям цел да подобрявам рекорди, но съм горд, че изравних рекорда на Дел Боске. Целта ни е да се класираме.

Педри е много добър футболист, но и останалите също са добри. Той е добър, защото останалите му помагат", каза селекционерът на "Ла фурия".