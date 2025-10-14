Популярни
България не издържа на испанската канонада и записа нова загуба - на живо след загубата от Испания с 4:0

Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас
Селекционерът на България Александър Димитров говори след тежкото поражение с 0:4 от Испания в среща от световните квалификации.

"Влезнахме в мача с актуалния европейски шампион и най-добрия отбор в света след една много тежка загуба. Дадоха максимума на моментните си възможности. Създадохме и положения на европейския шампион. Втори звучен шамар за нас, но ще преболедуваме това време. Ще се учим от грешките си.

Получаваме и два гола в добавеното време, което още повече ни тежи. Имаше дисциплина и характер. Създадохме и голови положения.

Търсихме нисък и среден блок, за да се защитаваме. Това, което ми липсваше е, че ни липсва футболно самочувствие. И в двата мача имаше двама дебютанти, за което ги поздравявам", заяви Димитров.

