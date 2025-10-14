Деян Нинов: Няма място за деление, особено когато става въпрос за националния отбор на България!

След извънредно заседание на Управителния съвет на БФВолейбол беше взето решение град София да бъде домакин на мачовете от Евроволей 2026 в България.

Президентът на ВК Люлин и член на УС на БФВолейбол Деян Нинов заяви за BGvolleyball.com, че няма място за деление особено когато става въпрос за национален отбор на България.

"Това беше трудно решение, и се взе с основният аргумент, че повече фенове ще могат да посетят мачовете в залата и да подкрепят отбора. Десетки хиляди хора в повече ще могат да дойдат да гледат на живо мачовете. С колегите от УС ценим и уважаваме изключително много Варна и феновете на волейбола там, както и в никакъв случай не сме забравили, че толкова години на практика Варна си стана столица на волейбола. Ще имаме и други домакинства през следващите години и съм сигурен, че отново Варна ще бъде домакин на волейбол от най-високо ниво!"

"Надявам се залата да бъде пълна и според мен ще бъде пълна. Ще имат възможност хора от всички краища на България да дойдат на мачовете в София, както сме ходили хора от цяла България във Варна. Само ще ви припомня, че преди десет години на домакинството на Европейското първенство в София залата беше препълнена с на 12 500 човека и се създаде уникална атмосфера! Според мен догодина отново ще бъде така. Както тогава преди десет години маркетинговия отдел на федерацията не беше толкова развит както е сега."

"Давам си сметка, че е възможно да остане разочарование от това решение сред варненската общественост, но наистина след уникалното световно което изиграхме във Филипините нещата се промениха. Все пак знаете, че в течение на времето е възможно някои неща да претърпят промени. Мисля, че няма място за деление, особено когато става въпрос за националния отбор на България!"

