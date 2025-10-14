Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 10601
  • 21

"След извънредно заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол беше взето решение град София да бъде домакин на мачовете от Евроволей 2026 в България", се казва в съобщението на БФВолейбол.

В хода на заседанието бяха обсъдени редица обективни фактори, сред които възможността за по-голяма посещаемост и осигуряване на достъп за повече зрители. За Федерацията приоритет остава не само подкрепата за националния отбор, но и отговорността да се отговори на засиления обществен интерес към събитието.

Официално: София отпусна 500 000 лева за ЕвроВолей 2026
Официално: София отпусна 500 000 лева за ЕвроВолей 2026

Вземането на това решение е в съзвучие и с насоките на Европейската волейболна конфедерация (CEV), които насърчават провеждането на мачове пред максимално широка аудитория.

Димо Тонев пред Sportal.bg: София има много повече предимства
Димо Тонев пред Sportal.bg: София има много повече предимства

По първоначален план домакинството беше свързано с Варна – специален град за българския волейбол, с емблематична зала и публика, пред която мъжкият ни национален отбор е постигнал редица велики победи. Общинският съвет демонстрира готовност и подкрепи проекта – нещо, което заслужава уважение и благодарност от страна на Българската федерация по волейбол.

БФВ остава на разположение за съвместна работа с Община Варна в духа на традиционно добрите ни отношения. Федерацията високо цени досегашното партньорство и е отворена за бъдещи домакинства на значими събития, свързани с националния отбор.

Сребърните медали, вдъхновението, което момчетата донесоха, и вълнението сред хиляди деца и фенове от цялата страна доведоха до нова необходимост: да осигурим достъп на възможно най-голям брой зрители до мачовете на националния отбор.

Зала „Арена София“ – с капацитет над 12 000 души – предоставя тази възможност и ще позволи на още повече семейства и привърженици да изживеят емоцията на живо.

Решението бе взето с уважение към всички партньори и с ясното убеждение, че оставаме отворени и признателни към всички, които са част от успехите на българския волейбол.

