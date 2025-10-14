Боре Кьосев: Ще търсим начин да компенсираме Варна

София ще приеме мачовете на България в груповата фаза на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година.

Това реши на извънредно заседание Управителния съвет на Българската федерация по волейбол.

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Бившият ни национал и сегашен член на УС на БФВ Борислав Кьосев коментира пред, че много аспекти накланаят везните в полза на София, но ще се търси начин за компенсация на Варна.

"Всички се обединихме около идеята София да е домакин на европейското първенство за мъже през 2026 година. Важни фактори при взимането на решението са вместимостта на залата в столицата, където много повече хора ще могат да наблюдават изявите на живо на националите ни и икономическата изгода. В тази еуфория една зала с 12 000 места е в пъти по-добре, отколкото такава с 5 000, каквато е край морето. Варна е столица на волейбола и съжаляваме много, но ето какво се получава за там: по изискване на ФИВБ 2000 места трябва да ги дадем по право на официални лица, отбори, журналисти, гости и др. Остават малко над 2500 места, което икономически не е изгодно. Пак казвам изразяваме нашето съжаление, че така се получи, но ситуацията е друга, измени се”, каза Боре Кьосев пред BGvolleyball.com.

“Предполагам, че за последния мач с Полша ще дойдат над 2000 човека от тяхна агитка. Очакват се много полски фенове. Съществува опасността, ако сме във Варна, срещу Полша да играем пред полска публика. Много са аспектите, които наклоняват везните към домакинството в София”, добави Кьосев.

“Нямам опасения, че можем да не напълним залата. При тази еуфория всички приятели на волейбола ще искат да видят световните вицешампиони. Сигурен съм, че ще дойдат хора от цяла България, защото това е много важно събитие и хората искат да се докоснат до него. И дори примерно да се съберат средно 8-9 хиляди на мач, пак сметката е в полза на София, където едно е да събереш 50 000 фенове, друго е да са 15 хиляди във Варна”, допълни легендарният №3 в националния отбор на България.

“Макар и Варна да е ощетена, ще търсим начини за компенсиране. Всички се обединихме около идеята за компенсация, защото Варна продължава да е столица на волейбола. Обсъждат се приятелски срещи, включително се обсъжда и възможността за провеждане на турнир от Лигата на нациите”, завърши Боре Кьосев.