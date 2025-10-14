Димо Тонев пред Sportal.bg: София има много повече предимства

Членът на УС на БФ Волейбол Димо Тонев коментира избора на централата домакинството на европейското първенство за мъже догодина да бъде преместено от Варна в София по следния начин:

„Имаше сериозна дискусия, като всички изказаха своите аргументи. Разбира се Красимир Илиев защити варненската кандидатура, което напълно нормално, но всички се обединихме около това, че плюсовете на София са много повече. Най-вече заради повечето фенове, които могат да гледат мачовете не само на българския тим. Все пак ще дойде и Полша. Има и още нещо – момчетата ще се подготвят в Самоков и е много по-лесно придвижването до София. Разбира се получи малко неловка ситуация с морската столица, но със сигурност ще се реваншираме пред Варна и варненската спортна общественост. Но пак казвам – плюсовете на София е, че има много повече предимства."