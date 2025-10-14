Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Димо Тонев пред Sportal.bg: София има много повече предимства

Димо Тонев пред Sportal.bg: София има много повече предимства

  • 14 окт 2025 | 11:28
  • 778
  • 0

Членът на УС на БФ Волейбол Димо Тонев коментира избора на централата домакинството на европейското първенство за мъже догодина да бъде преместено от Варна в София по следния начин:

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026
Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

„Имаше сериозна дискусия, като всички изказаха своите аргументи. Разбира се Красимир Илиев защити варненската кандидатура, което напълно нормално, но всички се обединихме около това, че плюсовете на София са много повече. Най-вече заради повечето фенове, които могат да гледат мачовете не само на българския тим. Все пак ще дойде и Полша. Има и още нещо – момчетата ще се подготвят в Самоков и е много по-лесно придвижването до София. Разбира се получи малко неловка ситуация с морската столица, но със сигурност ще се реваншираме пред Варна и варненската спортна общественост. Но пак казвам – плюсовете на София е, че има много повече предимства."

Следвай ни:

Още от Волейбол

Варна или София? Кой град ще е домакин на ЕвроВолей 2026?

Варна или София? Кой град ще е домакин на ЕвроВолей 2026?

  • 14 окт 2025 | 06:30
  • 6226
  • 11
Евгени Иванов-Пушката: Екип на Галатасарай ме спаси от затвора в Турция

Евгени Иванов-Пушката: Екип на Галатасарай ме спаси от затвора в Турция

  • 13 окт 2025 | 18:52
  • 14332
  • 6
Ключова 2026-а за националните ни отбори: ЕП, Лига на нациите и важни квалификации

Ключова 2026-а за националните ни отбори: ЕП, Лига на нациите и важни квалификации

  • 13 окт 2025 | 18:32
  • 1748
  • 0
Владо Николов: Дори когато играех най-зле, аз вярвах, че пак и пак ще стигам високото

Владо Николов: Дори когато играех най-зле, аз вярвах, че пак и пак ще стигам високото

  • 13 окт 2025 | 18:14
  • 1325
  • 0
Цветелина Илиева с 20 точки и страхотен дебют в Германия

Цветелина Илиева с 20 точки и страхотен дебют в Германия

  • 13 окт 2025 | 17:07
  • 1322
  • 0
Мони Николов започна да показва класа в Локомотив (Новосибирск)

Мони Николов започна да показва класа в Локомотив (Новосибирск)

  • 13 окт 2025 | 16:29
  • 15156
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 10664
  • 21
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 9795
  • 65
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 7387
  • 14
Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

  • 14 окт 2025 | 05:49
  • 18784
  • 8
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 4722
  • 2