Теодор Салпаров пред Sportal.bg: Пълната “Арена София” може да даде криле на националите ни

София ще приеме мачовете на България в груповата фаза на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година.

Това реши на извънредно заседание Управителния съвет на Българската федерация по волейбол.

По първоначален план домакинството беше свързано с Варна – специален град за българския волейбол, с емблематична зала и публика, пред която мъжкият ни национален отбор е постигнал редица велики победи.

Зала „Арена София“ – с капацитет над 12 000 души – предоставя тази възможност и ще позволи на още повече семейства и привърженици да изживеят емоцията на живо.”, се казва в официалното изявление на БФ Волейбол.

“Това решение е добро за българския волейбол. Да играеш пред пълна зала “Арена София” е нещо специално. Аз и моите съотборници от националния отбор го изживяваме на Европейското първенство през 2015 година. Изключително е 15 000 да могат да те аплодират. Това дава криле. Може да даде криле и на националите ни догодина. Разбира се, понякога ако резултатът не е положителен, това може и малко да повлияе негативни, но се надявам, че няма да се стигне до там”, заяви бившият национал Теодор Салпаров специално пред Sportal.bg.

“В тази прекрасна обстановка в “Арена София” е напълно възможно България да победи и лидера в световната ранглиста Полша. Защо да не го направим? Вече ги победихме през тази година и то в Полша”, добави Салпаров.

“Следващата година обаче ще е изключително важна за националния отбор на България. Вече сме световни вицешампиони. Никой няма да ни подценява. Всеки мач ще изключително важен. Сега ще трябва да доказваме пред целия свят, че успехите ни не са били случайни”, категоричен бе Теди Салпаров пред Sportal.bg.