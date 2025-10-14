Любо Ганев пред Sportal.bg: Искаме повече хора да подкрепят националния отбор

София ще приеме мачовете на България в груповата фаза на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година.

Това реши на извънредно заседание Управителния съвет на Българската федерация по волейбол.

"След извънредно заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол беше взето решение град София да бъде домакин на мачовете от Евроволей 2026 в България. В хода на заседанието бяха обсъдени редица обективни фактори, сред които възможността за по-голяма посещаемост и осигуряване на достъп за повече зрители.

Димо Тонев пред Sportal.bg: София има много повече предимства

По първоначален план домакинството беше свързано с Варна – специален град за българския волейбол, с емблематична зала и публика, пред която мъжкият ни национален отбор е постигнал редица велики победи.

Зала „Арена София“ – с капацитет над 12 000 души – предоставя тази възможност и ще позволи на още повече семейства и привърженици да изживеят емоцията на живо.”, се казва в официалното изявление на БФ Волейбол.

“Решението, което взехме бе единствено и само с цел да дадем възможност на повече хора да подкрепят националния отбор на България. За 5 мача в София 62 500 зрители ще могат да гледат на живо двубоите на България само в груповата фаза. Ако ЕвроВолей 2026 бе във Варна, то максимум 25 000 щяха да имат възможност да гледат на живо изявите на възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини. Решението на Управителният съвет днес бе взето почти единодушно”, заяви президентът на БФ Волейбол Любо Ганев специално пред Sportal.bg.

Снимки: Владимир Иванов