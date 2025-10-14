Любо Ганев пред Sportal.bg: Бе тежко решение, но бе най-правилното!

"След извънредно заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол беше взето решение град София да бъде домакин на мачовете от Евроволей 2026 в България", се казва в съобщението на БФВолейбол.

В хода на заседанието бяха обсъдени редица обективни фактори, сред които възможността за по-голяма посещаемост и осигуряване на достъп за повече зрители. За Федерацията приоритет остава не само подкрепата за националния отбор, но и отговорността да се отговори на засиления обществен интерес към събитието.

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Зала „Арена София“ – с капацитет над 12 000 души – предоставя тази възможност и ще позволи на още повече семейства и привърженици да изживеят емоцията на живо.

Любо Ганев пред Sportal.bg: Искаме повече хора да подкрепят националния отбор

“Не е имало битка! Ние сме за националния отбор на България и трябваше да подсигурим най-доброто! Единствено капацитетът на залата в София е по голям със 7:500 места повече. Ние няма как да разделяме общините. Поради тази причина ние, като ръководство на БФВ, сложихме всички плюсове и минуси на масата”, заяви президентът на Любо Ганев пред Sportal.bg.

Теодор Салпаров пред Sportal.bg: Пълната “Арена София” може да даде криле на националите ни

“В залата във Варна и навсякъде имаме винаги 2000 блокирани места, за медии, за семействата на волейболистите и други. Никога не сме продавали повече от 3000 места във Варна. От поляците очакваме поне 3000 зрители. Имаше опасност срещу Полша да играем пред повече полски фенове. Един колата каза, че дори и в Петрич да имаше по-голяма зала и там щяхме да пратим отбора”, добави Любо Ганев.

Димо Тонев пред Sportal.bg: София има много повече предимства

“Имаме подкрепата на феновете и те са нашият седми играч. Бяхме заявили Варна. Всичко бе готово, но предвид това, че момчетата станаха световни вицешампиони, трябваше да изберем най-доброто за тях. Възможността това да го направим стана ясна, след като се прибрахме в София и посрещнахме отбора по подобаващ начин. Президентът на Европейската конфедерация по волейбол (CEV) Роко Сикирич ми се обади, да пита дали нямаме по-голяма зала? “Имаме за 12 500 зрители, може ли да го направим там?”, го попитах аз. После говорихме с министъра на младежта и спорта Иван Пешев и с Национална Спортна База, за да кажат, че залата е свободна, както и със Столичния общински съвет (СОС), дали няма да откажат. Те казаха: “ОК”! Ние ще дадем повече от Варна, защото всичко в София е по-скъпо. Ние получихме в петък всички документи от CEV за преместването, от СОС и от ММС също получихме подкрепа”, добави Любо Ганев.

Боре Кьосев: Ще търсим начин да компенсираме Варна

“Днес се обадих на областната управителка на Варна: “Както и вие искате най-доброто за Варна, а ни е искаме най-доброто за волейбола”, и казах. Ние сме в перфектно отношение с Варна! Бе тежко решение за нас, но това бе най-правилното!”, категоричен бе Любо Ганев пред Sportal.bg.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов