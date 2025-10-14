Гатузо предприе промени в състава си преди важния мач с Израел

Селекционерът на националния отбор на Италия Дженаро Гатузо избра състава, на който ще разчита за днешното ключово домакинство срещу Израел в квалификациите за Мондиал 2026.

Наказан за двубоя в Удине е Алесандро Бастони, а Мойс Кийн отпадна от сметките заради контузия, така че Гатузо трябваше да избере две имена по-малко, които да отпаднат от групата от 25 футболисти. Алекс Мерет заменя Марко Карнезеки като трети вратар в италианския тим след титуляра Джанлуиджи Донарума и Гулиелмо Викарио. Полузащитникът Ханс Николуси Кавилия също беше оставен извън състава за предстоящия мач, а за сметка на това бранителят Диего Копола и нападателят Роберто Пиколи се завръщат в списъка, след като пропуснаха предишния двубой.

Снимки: Gettyimages