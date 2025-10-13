Италия остана без Кийн за сблъсъка с Израел

Нападателят Мойс Кийн бе освободен от националния отбор на Италия, информираха от местната федерация. Острието на Фиорентина ще се завърне в клубния си тим и ще пропусне утрешния сблъсък с Израел. Кийн получи травма по време на квалификацията с Естония преди няколко дни, когато откри резултата още в четвъртата минута, но бе принуден да напусне терена след едва четвърт час поради проблеми в глезена. Нападателят е преминал допълнителни изследвания и след консултации с медицинския щаб е било взето решение той да бъде освободен. Той е вторият играч, който напуска лагера на тима за днешния ден, след като по-рано днес Алесандро Бастони също бе освободен поради наказание.

Защитник на Интер напусна лагера на Италия

“Дженаро Гатузо няма да може да разчита на Мойс Кийн, който ще напусне тренировъчния лагер на тима в следващите часове. Тестовете, проведени тази сутрин, потвърдиха, че нападателят на Фиорентина не се е възстановил напълно от контузията в десния глезен, който получи в двубоя с Естония в събота, и следователно няма да бъде на разположение за срещата с Израел,” се казва в официалното съобщение от страна на федерацията.

Радикални поддръжници на Палестина ще опитат да попречат на мача между Израел и Италия

В местната преса веднага се появиха предположения, че Кийн най-вероятно ще бъде заменен от Франческо Пио Еспозито, който дебютира с попадение в събота. В трите си мача до момента Дженаро Гатузо твърдо залага на схема с двама нападатели и едва ли ще изневери на този стил за мача с Израел. Италия заема второто място в своята група с 12 точки, а водач е Норвегия с 18 пункта от шест двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Imago