Защитник на Интер напусна лагера на Италия

  • 13 окт 2025 | 11:15
  • 446
  • 0
Защитник на Интер напусна лагера на Италия

Бранителят на Интер Алесандро Бастони е напуснал тренировъчния лагер на италианския национален отбор и ще се завърне в клубния си тим, информира италианската преса. Причина за това е получения жълт картон по време на двубоя с Естония в събота, негов втори, което го изважда от предстоящата среща с Израел поради наказание. До момента Бастони бе играл във всяка една минута от световните квалификации на “адзурите”, но няма да бъде на разположение на Дженаро Гатузо за сблъсъка в Удине.

Италия продължи с победите при Гатузо и се затвърди на второто място
Италия продължи с победите при Гатузо и се затвърди на второто място

Бастони ще е изтърпял санкцията си от една среща и ще бъде на линия за следващия мач на Италия срещу Молдова на 13 ноември. Все още остана неясно състоянието на Мойс Кийн, който получи травма срещу Естония, когато бе изваден поради травма и все още не е ясно дали ще може да играе утре срещу Израел. Момчетата на Дженаро Гатузо са втори в своята група с 12 точки с пет изиграни двубоя, а Норвегия е водач с пълен актив от 18 пункта от 6 мача.

Радикални поддръжници на Палестина ще опитат да попречат на мача между Израел и Италия
Радикални поддръжници на Палестина ще опитат да попречат на мача между Израел и Италия
Снимки: Imago

