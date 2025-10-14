Скалони отхвърли възможността Соуле да предпочете Италия пред Аржентина

Селекционерът на националния отбор отбор на Аржентина Лионел Скалони отхвърли информациите, свързващи нападателя на Рома Матиас Соуле с преминаване към държавния тим на Италия, и определи като невъзможно подобно нещо.

Звезда на Рома е готов да играе за Италия, ако Скалони продължи да го пренебрегва

Скалони подчерта, че 22-годишният футболист остава част от плановете му и го похвали за представянето в Рома преди приятелския мач на Аржентина срещу Пуерто Рико. Соуле, който има участия за “Албиселесте” при подрастващите, все още не е дебютирал за мъжкия представителен състав на страната. Наскоро агентът му изрази съмнения относно бъдещето му на национално ниво, намеквайки, че той може да заиграе в селекцията на Италия.

❗️Lionel Scaloni: "Matías Soulé is on our radar like many other young players. He has been with us and we see him with a future in the national team." pic.twitter.com/sU42qNZ88E — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 13, 2025

"Суле в националния отбор на Италия? Не мисля, че е възможно. Той е в полезрението ни от известно време. Виждаме го като бъдещето на аржентинския национален отбор и скоро ще получи своите шансове. Той израства много. Следя го от известно време. Ако продължи така, няма да има проблеми", каза Скалони по време на своя пресконференция.

Според информации в Аржентина селекционерът дори се е обадил лично на Суле, за да го увери, че е част от плановете на националния отбор.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages