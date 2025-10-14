Популярни
  Sportal.bg
  Футбол свят
  3. Скалони отхвърли възможността Соуле да предпочете Италия пред Аржентина

Скалони отхвърли възможността Соуле да предпочете Италия пред Аржентина

  • 14 окт 2025 | 14:35
  • 137
  • 0
Скалони отхвърли възможността Соуле да предпочете Италия пред Аржентина

Селекционерът на националния отбор отбор на Аржентина Лионел Скалони отхвърли информациите, свързващи нападателя на Рома Матиас Соуле с преминаване към държавния тим на Италия, и определи като невъзможно подобно нещо.

Звезда на Рома е готов да играе за Италия, ако Скалони продължи да го пренебрегва
Звезда на Рома е готов да играе за Италия, ако Скалони продължи да го пренебрегва

Скалони подчерта, че 22-годишният футболист остава част от плановете му и го похвали за представянето в Рома преди приятелския мач на Аржентина срещу Пуерто Рико. Соуле, който има участия за “Албиселесте” при подрастващите, все още не е дебютирал за мъжкия представителен състав на страната. Наскоро агентът му изрази съмнения относно бъдещето му на национално ниво, намеквайки, че той може да заиграе в селекцията на Италия.

"Суле в националния отбор на Италия? Не мисля, че е възможно. Той е в полезрението ни от известно време. Виждаме го като бъдещето на аржентинския национален отбор и скоро ще получи своите шансове. Той израства много. Следя го от известно време. Ако продължи така, няма да има проблеми", каза Скалони по време на своя пресконференция.

Според информации в Аржентина селекционерът дори се е обадил лично на Суле, за да го увери, че е част от плановете на националния отбор.

Снимки: Gettyimages

