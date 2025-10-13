Гатузо: В националния отбор изживявам мечтата си, чувствам се като у дома

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо говори преди утрешната световна квалификация срещу Израел в Удине. „Скуадра адзура“ записа три поредни победи под ръководството на новия си треньор, но шансовете на тима за първото място изглеждат минимални предвид безпогрешната игра на лидера Норвегия. Срещата с Израел пък бе предшествана от сериозни протести и политическо напрежение в Италия заради конфликта в Близкия Изток.

Италия остана без Кийн за сблъсъка с Израел

„Когато аз бях футболист, тренирах на 100%, защото бях най-слабият по качество, това беше единственият ми път. Играех с голяма интензивност, ако се замисля, може би трябваше да тренирам по-малко и да си почивам повече. Имам своя представа за футбола и знаем, че трябва да правим определени неща. Правилно е играчите да си почиват, но когато работим, трябва да тренираме, сякаш сме на мач“, започна той.

„Щастливи сме, че имаше примирие, което позволи на много хора да се завърнат у дома. Ще има мач, ще има и хора, които ще протестират, но и други, които ще ни подкрепят. Плейофи? Влюбен съм в моите момчета, защото виждам как се държат заедно, това ми харесва. Знаехме, че нямаме право на грешка, и знаем, че трябва да се подобрим, но има и положителни неща“, заяви oще Гатузо.

„Пио Еспозито? Той прие гола си съвсем нормално, той е скромно момче, не говори много. Има показатели на бягане като на полузащитник и не мисля, че има риск да се главозамае. Ще видим колко време ще прекара на терена, мачовете продължават 95 минути.

#Gattuso: “Mi innamoro dei miei ragazzi perché li vedo come stanno insieme. Non possiamo sbagliare. Però è la crescita che mi piace”.#ItaliaIsraele — Davide Capano (@davide_capano) October 13, 2025

Моята страст? Чувствам се комфортно, защото винаги съм искал това. Прекарах години като играч с тази фланелка, а сега изживявам своята мечта. Днес си мислех за старите треньори, които съм имал тук, като Липи и Трапатони. И отивайки на пресконференцията, си помислих: „Кой би казал, че ще имам тази възможност?“. Преживявам го така, чувствам се комфортно, защото 11 години съм носил тази фланелка. Чувствам се като у дома си. И много неща ми идват с лекота“, добави Гатузо по време на пресконференцията си.

