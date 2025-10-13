Гатузо: В националния отбор изживявам мечтата си, чувствам се като у дома

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо говори преди утрешната световна квалификация срещу Израел в Удине. „Скуадра адзура“ записа три поредни победи под ръководството на новия си треньор, но шансовете на тима за първото място изглеждат минимални предвид безпогрешната игра на лидера Норвегия. Срещата с Израел пък бе предшествана от сериозни протести и политическо напрежение в Италия заради конфликта в Близкия Изток.
„Когато аз бях футболист, тренирах на 100%, защото бях най-слабият по качество, това беше единственият ми път. Играех с голяма интензивност, ако се замисля, може би трябваше да тренирам по-малко и да си почивам повече. Имам своя представа за футбола и знаем, че трябва да правим определени неща. Правилно е играчите да си почиват, но когато работим, трябва да тренираме, сякаш сме на мач“, започна той.
„Щастливи сме, че имаше примирие, което позволи на много хора да се завърнат у дома. Ще има мач, ще има и хора, които ще протестират, но и други, които ще ни подкрепят. Плейофи? Влюбен съм в моите момчета, защото виждам как се държат заедно, това ми харесва. Знаехме, че нямаме право на грешка, и знаем, че трябва да се подобрим, но има и положителни неща“, заяви oще Гатузо.
„Пио Еспозито? Той прие гола си съвсем нормално, той е скромно момче, не говори много. Има показатели на бягане като на полузащитник и не мисля, че има риск да се главозамае. Ще видим колко време ще прекара на терена, мачовете продължават 95 минути.
Моята страст? Чувствам се комфортно, защото винаги съм искал това. Прекарах години като играч с тази фланелка, а сега изживявам своята мечта. Днес си мислех за старите треньори, които съм имал тук, като Липи и Трапатони. И отивайки на пресконференцията, си помислих: „Кой би казал, че ще имам тази възможност?“. Преживявам го така, чувствам се комфортно, защото 11 години съм носил тази фланелка. Чувствам се като у дома си. И много неща ми идват с лекота“, добави Гатузо по време на пресконференцията си.
Снимки: Imago