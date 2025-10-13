Популярни
Балотели посочи какво не му харесва в националния отбор

  • 13 окт 2025 | 11:43
Балотели посочи какво не му харесва в националния отбор

Култовият бивш нападател на националния отбор на Италия Марио Балотели откри един негатив в представянето на тима в последно време и смята, че Дженаро Гатузо и неговите щаб трябва да намерят решение на този проблем. 35-годишният играч, който за последно бе част от Дженоа през миналата кампания, вижда липса на желание у някои от футболистите да носят националната фланелка, което е било даденост в миналото.

“За мен националният отбор е важна тема за разговори. Това не е атака към никого, но много пъти виждам играчи в националния отбор, които не показват необходимото желание да защитават фланелката и това не ми харесва. Когато бях в националния отбор, се гордеех, че представлявам Италия и това ми липсва,” посочи острието.

Балотели бе попитан дали се възприема като последния “истински” централен нападател на Италия, каквито определения се срещат често, както и да коментира новите футболисти в атака за “адзурите” в лицето на Франческо Пио Еспозито и Франческо Камарда.

“Така ми казват. Еспозито е много силен, страхотно е, че успя да вкара срещу Естония. С Камарда са здрави играчи, вижда се, че имат качества и талант, но трябва да получат време,” допълни един от култовите герои на италианския футбол в последните две десетилетия.

Италия се намира на второто място в своята група с 12 точки от 5 двубоя, а водач е Норвегия с пълен актив от 18 пункта след 6 срещи. Утре "адзурите" срещат Израел в Удине.

